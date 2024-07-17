«Я не той, хто відмовляється визнати результати виборів»: Байден вперше заговорив про свою помилку

У новому інтерв'ю ведучому NBC News Лестеру Холту президент Джо Байден захистив свої слова, що були сказані напередодні замаху на колишнього президента Дональда Трампа, заявивши, що справжньою проблемою є риторика його суперника.

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Деякі союзники Трампа стверджують, що Байден та інші демократи розпалювали ворожість до Трампа, що, на їхню думку, сприяло замаху, зокрема, Байден нещодавно заявив донорам під час приватної розмови, що «настав час поцілити Трампу в яблучко».

Байден сказав, що використання цього слова було «помилкою», але він відкинув більш серйозну критику, сказавши Холту, що це була просто фігура мови, і що саме Трамп є тим, хто просунув насильницьку риторику в мейнстрим.

«Я не казав „приціл“. Я мав на увазі „в яблучко“. Я мав на увазі зосередитися на ньому. Зосередьтеся на тому, що він робить. Зосередьтеся на його політиці. Зосередьтеся на кількості брехні, яку він сказав під час дебатів. Зосередьтеся на — я маю на увазі, на цілому ряді речей. Я не з тих, хто відмовляється визнати результати виборів. Я не той, хто сказав, що не прийме результат цих виборів автоматично. Не можна любити свою країну тільки тоді, коли ти перемагаєш. Тому я зосередився на тому, що він говорить, і я маю на увазі ідею», — зауважив президент.

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Відповідаючи на запитання, чи зробив він «невеликий аналіз» після замаху щодо будь-якої риторики, яка може ненавмисно підбурювати когось до насильства, Байден сказав, що загроза з боку його опонента є занадто серйозною, щоб її ігнорувати.

«Я не вдавався до такої риторики, — продовжив він. — Мій опонент вдається до такої риторики».

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Раніше повідомлялося, що Байдена підтримав колишній опонент Берні Сандерс, а Україна припустилася грубої політичної помилки.

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