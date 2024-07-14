«Я знаю, що він старий, але…»: Байдена підтримав колишній опонент Сандерс

Хто найімовірніше переможе Дональда Трампа і чи зможе це зробити чинний президент США Джо Байден? Ці питання, схоже, перебувають в центрі уваги американських демократів. Зараз, за три з половиною місяці до виборів, відомий політик Берні Сандерс зважує свої аргументи, пише видання n-tv.

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«Так, я знаю, що пан Байден старий, схильний до помилок, важко ходить і мав катастрофічні дебати з паном Трампом, — пише багаторічний американський сенатор у гостьовому коментарі в New York Times. — Але вибори — це не розважальне шоу. Я зроблю все можливе, щоб забезпечити переобрання президента Байдена».

На праймеріз Демократичної партії США у 2016 і 2020 роках він балотувався як кандидат спочатку проти Гілларі Клінтон, а потім проти Джо Байдена. Однак жодного разу не став кандидатом у президенти від республіканців.

Він пояснив свою підтримку Джо Байдена наступним чином: «Він був би найефективнішим президентом в сучасній історії США і найсильнішим кандидатом для перемоги над Дональдом Трампом — демагогом і патологічним брехуном. З іншого боку, Байдену приписують економічний успіх, важливі інвестиції в інфраструктуру та реформу студентських кредитів, які допомогли мільйонам американців».

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Наразі серед американських демократів точаться дебати щодо того, чи має сенс виборча кампанія з Джо Байденом проти республіканського кандидата Дональда Трампа — чи інші кандидати можуть мати більше шансів.

Нещодавнє опитування також привернуло увагу до старої знайомої Сандерса: американської політикині Гілларі Клінтон, сильної прихильниці Байдена, яку — поки що — навряд чи хтось має у своєму списку. Посилаючись на опитування, видання «Politico» повідомило, що американські демократи мали б найкращі шанси протистояти Трампу на виборах, якби Гілларі Клінтон стала кандидатом у президенти, а Камала Гарріс була б її партнером по кампанії і, можливо, віцепрезидентом — посада, яку Гарріс наразі обіймає при Байдені. Втім, цей можливий варіант майже не згадувався публічно в лавах самих американських демократів.

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Тим часом на кандидата в президенти США Дональда Трампа було скоєно замах під час його виступу на передвиборчому мітингу у місті Батлер (штат Пенсільванія). Невідомий стріляв із натовпу, в результаті республіканець отримав поранення.

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