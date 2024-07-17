Фігурант реєстру зрадників Чаплига виправдовує львівського суддю Михайла Романюка

Скандальний проросійський блогер Михайло Чаплига, відомий своєю підтримкою агресії рф проти України, захищає суддю Львівського апеляційного суду Михайла Романюка, якого звинувачують у незаконному збагаченні ветерани ГО «Вибачте, що живі».

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«Читаю: такий-сякий суддя віджав дитячий садок… створив сімейний клан… Прикол в тому, що ніякого „дитячого садка“ в тому приміщенні, про яке ниють грантожери, немає і не було, так, просто халупа без ремонту. Тесть судді 5 років як не в системі, дружина числиться секретарем і була в декреті, ну, а брат, так він же, вибачте, не як наші відомі політики, щоб братів убивати, тому що вони в їх темі. Скидається на те, що вся ця чорнуха за три копійки — заради того, щоб Романюк не пройшов переатестацію (суддів — Авт.) І не притиснув „великим людям“ в апеляції», — пише у своєму телеграм-каналі Чаплига.

Нагадаємо, ветеранська організація ГО «Вибачте, що живі» попросила НАЗК перевірити суддю Апеляційного суду Львівщини Михайла Романюка, який має пройти переатестацію у Вищій кваліфікаційній комісії суддів, на предмет ймовірного незаконного збагачення та конфлікту інтересів.

За словами ветеранів, попри те, що суддя начебто причетний до незаконного відчуження дитячого садка, він пройшов переатестацію та продовжує працювати на посаді.

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«Схема „віджиму“ працювала так. Його батько — Феодосій Романюк подарував сину 7,5 млн грн. Що цікаво, не свої, а взяті у борг у третьої особи. Згодом дружина судді Олена позичила ГО „Місія добра“ 7,2 млн грн. Через рік громадська організація ліквідувалася та як компенсацію за несплачений борг родина судді отримала дитячий садочок площею 467 кв. м, який раніше перебував в оренді ГО», — йдеться у повідомленні організації.

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