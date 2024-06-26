Скандальний активіст-втікач Яковець зустрічався у Празі з російським пропагандистом: що відомо

Спільник державного зрадника Віктора Медведчука, ексгенпродюсер телеканалу «112», головний редактор пропагандистського ресурсу Voice of Europe Артем Марчевський, проти якого було нещодавно введено санкції Євросоюзу за агентурну роботу в інтересах росії, напередодні накладення обмежень мав декілька зустрічей з головою ГО «Нон-Стоп» Кирилом Яковцем.

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Про це із посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляє ветеранська ГО «Вибачте, що живі» на своїй сторінці у Facebook.

«Яковець має давній і сталий зв’язок з таким собі Артемом Марчевським, дуже непересічною особистістю. Це колишній генеральний продюсер каналу 112, спільник та близький соратник державного зрадника Медведчука, чоловік доньки начальника його охорони. Марчевський виявився розумнішим, ніж його сюзерен Медведчук, та втік до Європи без транзиту через СІЗО СБУ. На жаль. Але все ще попереду», — йдеться у повідомленні ГО «Вибачте, що живі».

Організація повідомляє, що Марчевський після переїзду до Чехії очолив проросійську агентурно-пропагандистську мережу, меседжі якої транслювалися через видання Voice of Europe.

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«Основна тональність публікацій — дискредитація України та заклик до європейських політиків припинити допомогу нашій країні. Паралельно Марчевський займався прямим підкупом європейських депутатів російськими грошима. За підтримки СБУ чеські спецслужби викрили цю істоту, 27 травня ЄС за пропозицією Чехії ввів санкції проти нього та Медведчука, Чехія вислала російського агента, після чого він виїхав до Словаччини», — зазначається у пості організації.

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Посилаючись на власні джерела, ветерани зазначають, що Яковець знайомий з Марчевським з 2019 року, працював у його команді підтримки ОПЗЖ на виборах до Верховної Ради, представляв інтереси Марчевського у Харкові. Після втечі Яковця з України наприкінці грудня 2023 року Марчевський та Яковець поновили свої контакти.

«За нашою інформацією, перед висилкою до Словаччини Марчевський щонайменше двічі зустрічався з Яковцем у Празі та обговорював участь голови ГО „Нон-Стоп“ в одному з нових інформаційних проєктів Медведчука у Європі. Очевидно, що це буде черговий пропагандистський ресурс, спрямований на дискредитацію України», — йдеться у пості ГО «Вибачте, що живі».

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Також організація повідомляє про те, що проти Кирила Яковця слідчим відділом Голосіївського Головного управління Національної поліції відкрито кримінальне провадження № 12 023 100 010 002 700 за ч. 1 ст. 383 Кримінального кодексу України — «неправдиве повідомлення про злочин». При відкритті провадження поліція використала матеріал, наданий ветеранською організацією.

«Отже, тепер офіційно за ГО «НОН-СТОП» зафіксовано статус юридичного троля, здирника і шантажиста, який працює за схемою «активістів"-скамерів. Ця схема включає публічні неправдиві повідомлення про злочин, ініціювання відкриття кримінального провадження та подальший шантаж жертви інформаційної атаки з вимаганням виконання нею вимог», — говориться у заяві ГО «Вибачте, що живі».

Нагадаємо, це не перше кримінальне провадження, відкрите проти голови ГО «Нон-Стоп» Кирила Яковця. Також йому інкримінують ухилення від мобілізації та перешкоджання законній діяльності військовослужбовців ЗСУ. Крім того, з повідомлень ЗМІ стало відомо, що 26 грудня 2023 року Яковець виїхав за кордон, супроводжуючи батька-інваліда. Батько того ж дня повернувся до України, а Яковець поїхав до Іспанії, де переховується до сьогодні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кирилл Яковець може бути причетним до розголошення особистих даних родини українського військовослужбовця, яка проживає у населеному пункті поблизу лінії зіткнення.

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