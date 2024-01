«Люблю тебе, крихітко»: Пінк і Кері Харт святкують 18-ту річницю весілля

Пара, яка вперше зустрілася на літніх Іграх X Games 2001 року, одружилася в 2006 році і з тих пір виховує двох спільних дітей. На честь цієї події 48-річний колишній професійний мотоцикліст опублікував зворушливий пост, присвячений 44-річній співачці All Out of Fight, в якому розповів про всі життєві пригоди, які вони встигли пережити за більш ніж два десятиліття спільного життя.

ВІДЕО ДНЯ

«За останні 18 років шлюбу з цією дивовижною людиною ми так багато зробили разом. Виростили двох дивовижних дітей, подорожували світом, вирушали в пригоди, кохали, сперечалися, мирилися, підтримували одне одного, сміялися, плакали, сміялися ще більше, розлучалися, сходилися знову, веселилися, сумували, зростали і мільйон інших речей, — написав він в Instagram. — На цій планеті немає нікого, з ким би я хотів робити це більше, ніж з тобою. 22 роки в житті один одного, і я з нетерпінням чекаю на наступні 22. Поки ти не вб'єш мене першою. Люблю тебе, крихітко… З річницею, @pink».

До посту Кері Харт додав кілька фотографій пари, в тому числі знімок, на якому вони сидять поруч на плавальній платформі на озері.

Володарка «Греммі» теж відзначила річницю, поширивши кілька постів з привітаннями від фан-аккаунта Пінк у своїй історії в Instagram. Вона також опублікувала фотографію, на якій вони з чоловіком насолоджуються побаченням.

РЕКЛАМА

Пінк і Харт, які мають спільну доньку Віллоу, 12 років, і сина Джеймсона, 7 років, вперше зустрілися на літніх X Games 2001 року. Цей день виявився багатим на події для Харта у багатьох відношеннях. Він не лише зустрів свою майбутню дружину, але й зламав праву ногу, три ребра та куприк під час спроби зробити сальто в повітрі на велосипеді. Пара знайшла спільну мову і почала зустрічатися, але їхні стосунки не обійшлися без важких моментів.

Вони ненадовго розлучилися у 2003 році, а потім возз'єдналися через рік. Зв'язали себе узами шлюбу в січні 2006 року на пляжній церемонії на курорті Four Seasons в Коста-Ріці. Проте вже через два роки, у серпні 2008 року, вони оголосили, що розлучилися, а в травні 2009 року примирилися і скасували своє розлучення. Відтоді їхні стосунки стали міцними.

РЕКЛАМА

У 2021 році, коли пара святкувала 15-ту річницю свого весілля, Пінк розповіла People, що одним із секретів їхнього шлюбу було те, що вони розвивалися і дорослішали разом, водночас визначаючи свою власну ідентичність як особистості.

Раніше повідомлялося, що Девід і Вікторія Бекхеми порадували сімейними різдвяними фото.

РЕКЛАМА

62

Читайте нас у Facebook та Instagram