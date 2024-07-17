Зробіть так, і забудете про бур’яни до кінця літа: як позбутися непрошених гостей на доріжках — три дієвих способи

Дачники і городники — люди, які люблять рослини та іншу зелену «живність».

Але навіть їм дошкуляють бур'яни, адже забирають цінного для роботи часу, пише видання з порадами для дачників та городників. Особливо ті, що пробиваються між тротуарною плиткою…

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Крім того, кожна перемога над бур'янами — тимчасова. Варто їх добре просмикнути, як через тиждень-два вони піднімаються в ще більшому обсязі. Тут один вихід — викорчовувати. Але це дуже трудомістке та невдячне заняття.

В той же час можна позбутися практично будь-якого бур'яну без напруження. У вас всі стежки та доріжки будуть ідеально чистенькі та без натяку на бур'яни, вважає автор однієї статті з порадами.

«Той метод, яким хочу поділитися з вами, не несе шкоди ґрунту, оскільки його компоненти швидко розпадаються. Метод дуже простий, впевнена, більшості з вас навіть не доведеться йти в магазин, щоб купити все необхідне для його приготування. Щоб у вас був вибір, поділюся одразу трьома дієвими способами», — радить знавець.

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Вибирайте самі, який вам подобається більше

Важливо! Найкраще почати знищення бур'янів, поки вони молоді. Якщо трава вже розрослася і зміцніла, процес боротьби може затягнутися. РЕКЛАМА

Спосіб № 1

Не знаю чому, але цей варіант мені подобається більше за інші, розповідає дачник.

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Шматок господарського мила розчиняємо у двох літрах теплої води. Щоб процес йшов швидше, можна кинути його у воду з вечора, на ранок воно добре розкисне і його можна буде швидше розчинити. Або натерти на тертці та вже цю стружку залити водою.

Мило беріть 72%. Таке працює краще. Можна, звичайно, взяти готове рідке мило, але ефект від брускового особисто мені подобається більше.

Коли мило повністю розійдеться, змішуємо його з оцтом у співвідношенні 1:1. Цим складом обробляємо проміжки між плиткою, стежки.

Обробку краще проводити в сонячну погоду і хоча б через 3 дні після дощу.

Спосіб № 2

Якщо фронт робіт невеликий, можна спробувати наступний склад. Відмінно допомагає від чагарників кульбаб.

Змішуємо 9-відсотковий оцет та сіль. На 2 літри оцту додаємо 50 г солі. Наливаємо рідке господарське мило — 1 ст. л і добре перемішуємо.

Проливаємо розчин під коріння трави, для кращого результату обробляємо з пульверизатора стебло та листя.

Тільки не робіть обробку від бур'янів після дощів. Результат у цьому випадку може виявитися не таким показовим.

Спосіб № 3

У чотирьох літрах води розчиняємо 1 кг кухонної солі. Цим розчином дуже добре знищувати бур'яни у тротуарній плитці. Проливайте, не шкодуючи розчин. Приготовленого обсягу вистачить приблизно 1−0,5 кв.м.

Якщо бур'яни вже високі та міцні, можливо процедуру доведеться повторювати протягом кількох днів.

Не забудьте обприскати цим складом листя та стебла рослин. Для цього краще перелити склад у пляшечку з пульверизатором.

Для більшої ефективності є сенс проводити обприскування в сонячну погоду.

Також нагадаємо, що на вашій дачі можуть рости й бур'яни, з якими боротися не варто.

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