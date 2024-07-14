Приносить більше користі, ніж шкоди: з яким бур'яном досвідчені городники ніколи не борються

Влітку у городників та садівників вистачає роботи. Але особливо набридає постійна боротьба з бур'янами, які наче на дріжджах піднімаються із землі після кожного дощу чи поливу. Але деякі дачники видаляють не всі бур'яни. Є один бур'ян, який допомагає збільшити врожайність культурних рослин, пише На пенсії.

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Йдеться про полин. Цей бур'ян є ще й лікарською рослиною, яка здатна подолати багато хвороб. Його застосовують як жарознижувальний, знеболюючий та протипаразитарний засіб, а також для зміцнення імунної системи та очищення організму.

Так, городники залишають полин на своїй ділянці з кількох причин. Перша з них — це його корисні властивості для рослин. Полин відомий своїми антисептичними та дезінфікуючими властивостями, які сприяють поліпшенню ґрунту та захисту рослин від хвороб та шкідників. Його коріння виділяють у ґрунт речовини, які запобігають розвитку грибкових захворювань та допомагають боротися зі шкідниками.

Крім того, полин має високий вміст мікроелементів, таких як залізо, марганець, мідь, цинк та інші, які необхідні рослинам для нормального росту та розвитку. Його залишки після переробки у ґрунт сприяють поліпшенню його структури, збільшуючи його родючість та збагачуючи його мікроелементами.

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Таким чином, залишення полину на ділянці городників має не тільки землеробське значення, а й медичне, а також допомагає підтримувати екологічну рівновагу та зберігати біорізноманіття на присадибній ділянці.

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