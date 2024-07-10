Плодоносять, як скажені, і не гниють: три найкращі підживлення для кабачків

Досвідчені садівники розповіли, чим підживити кабачки для гарного плодоношення і захисту від гниття. Так, для того, щоб отримати великий кабачковий врожай, слід правильно вибрати підживлення, які допоможуть рослинам поповнити запас поживних речовин, пише Telegram-канал «Моя дача. Сад и огород».

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Ha 10-ти літрове відро потрібно: 9 літрів води, 0,5 чайної ложки сухої борної кислоти (розвести в невеликій кількості гарячої води), 10−15 крапель йоду, 1 літр сироватки або молока. Все змішати у відрі і підживити кабачки по листку з пульверизатора.

Коли у кабачків активна фаза зростання, їх потрібно підживити розчином нашатирного спирту: 100 мл нашатира і 10 літрів води. Завдяки цьому добриву рослини відразу стають більш міцними і здоровими. Навіть якщо рослина захворіла і листя пожовтіли, приберіть всі хворі листки і пролийте цим розчином.

Hy і, останнім підживленням для кабачків в сезоні буде розчин деревної золи: 10 літрів води і 300 г золи. Цією рідиною потрібно добре полити саджанці, на одну рослину уходить 1 літр підживлення.

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Раніше «ФАКТИ» писали,чому гниють кабачки на грядках і як це виправити.

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