«Каплицю теж він розвалив»: Медведчук попередив Трампа про те, хто може завадити йому виграти президентські вибори в США

Підозрюваний у державній зраді України на користь росії екснародний депутат Віктор Медведчук, якого обміняли на полонених командирів-«азовців», відпрацьовує своє існування в рф.

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Російські пропагандистські ЗМІ тиражують начебто лист Медведчука кандидату в президенти США Дональду Трампу, в якому кум путіна закликає можливого майбутнього американського президента залишити Україну без військової підтримки.

Причиною свого заклику в стилі доносу Медведчук називає дуже «серйозну». В листі він розповів Трампу про «український слід» у замаху на життя кандидата в президенти США. Цей лист оприлюднило російське держагентство ТАРС. І, здається, кремлівські пропагандисти при створенні пасквіля послуговувались сценарієм радянського фільму «Кавказька полонянка». А саме епізодом, коли міліціонер пояснює головному герою причини його затримання: «Зірвав урочисте відкриття Палацу одруження. Потім, на руїнах каплиці… — Вибачте, каплицю теж я розвалив? — уточнює герой. — Ні, це було до вас, у 14-му столітті, — відповів міліціонер».

«У передвиборчих заявах ви обіцяли принести мир в Україну. Але цей мир означає втрату влади нацистським режимом Зеленського та його американськими кураторами з адміністрації Байдена. Саме через це, шановний пане Трамп, ви стали особистим ворогом українського неонациста Зеленського, і цей негідник не зупиниться ні перед чим, щоб перешкодити вам виграти президентські вибори. Думаю, що у справі про замах на вас з'явиться український слід,» — цитує ТАРС текст звернення Медведчука до Трампа.

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Також російські пропагандисти за підписом Медведчука повторили класичні кремлівські наративи про те, що військова допомога Україні нібито «сприяє ескалації та створює значні ризики витоку і розповсюдження зброї навіть після закінчення конфлікту», що президент Володимир Зеленський нібито узурпував владу в Україні і особисто зацікавлений у продовженні війни. Тому кремль за підписом Медведчука просить Трампа припинити підтримку України озброєннями.

Раніше повідомляли про те, що держзрадник Віктор Медведчук закликав путіна до окупації Одеси, якщо Україна не підпише окупацію.

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