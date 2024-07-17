«Я маю чекати на особливе хвилювання»: шанувальникам не варто скоро очікувати нової музики від Адель

Під час інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF 36-річна виконавиця пісні Skyfall, яка торік вийшла заміж, заявила, що деякий час зосередиться на «інших творчих речах», а не на музиці, пише People.

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«У мене взагалі немає ніяких планів щодо нової музики, — сказала Адель. — Я хочу зробити велику перерву і думаю, що хочу зайнятися іншими творчими справами, хоча б на деякий час».

Пізніше вона додала: «Мені не подобається бути відомою. Мені подобається те, що я можу постійно створювати музику».

Протягом багатьох років Адель не поспішала записувати нові альбоми. Вона випустила свій дебютний альбом «19» у 2008 році, наступний «21» у 2011 році, третій студійний альбом «25» у 2015 році та четверту платівку «30» у 2021 році. В інтерв'ю The Hollywood Reporter у грудні 2023 року Адель сказала, що «навіть не думала» про нову музику.

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«Я маю чекати на особливе хвилювання, — сказала співачка виданню. — Якщо я починаю хвилюватися, то тоді я знаю, що мені потрібно йти в студію, а зараз я зовсім не хвилююся».

Що стосується інших творчих проєктів, Адель сказала, що є лише одна роль у кіно, яку вона хотіла б коли-небудь зіграти, але «хлопець ще психологічно не готовий написати сценарій до фільму».

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«Це єдина роль, яку я коли-небудь хотіла, — сказала вона. — Тому що я думаю, що впораюся з нею. Думаю, я б дуже, дуже, дуже добре з нею впоралася».

Адель виступить з серією концертів у Німеччині на арені Munich Messe з 2 по 24 серпня, про що вона повідомила в Instagram.

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Додамо, що тур співачки Німеччиною передує низці раніше перенесених концертів у Лас-Вегасі, які відбудуться восени.

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