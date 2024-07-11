Принц Вільям у небезпеці: у мережі попереджають про можливість «великого скандалу»

Чутки про те, що у принца Вільяма був роман з аристократкою Роуз Хенбері, відновилися на початку року, коли Кейт Міддлтон зникла з радарів через онкологію.

ВІДЕО ДНЯ

Дружина маркіза Девіда Чолмонделі та мати трьох дітей тоді назвала розмови про це брехнею, але громадськість їй, зрозуміло, не повірила. Аж надто багато деталей про їх зв'язок просочилося в інтернет.

Масла у вогонь підлило розслідування, опубліковане у виданні Vulture. Автор пише, що з мережі зникли всі новини про нібито роман Вільяма з Роуз.

Йдеться як про матеріали, в яких їхній зв'язок згадується напряму, так і про тексти, в яких були натяки на напружені стосунки Роуз та Кейт (вони, нагадаємо, навіть товаришували).

РЕКЛАМА

Загалом з просторів інтернету зникла 21 публікація, датована з 2019 по 2024 рік, а ще шість було відредаговано. На деяких є позначка «віддалені на вимогу». Тексти зникли з таких сайтів як Tatler, Daily Mail, Mirror, Sun, Daily Express, Guardian та інші. Цікаво, що з більшістю видань з цього списку вже багато років ворогує принц Гаррі.

Ця несподівана знахідка видання спонукала великий скандал. Громадськість здогадувалась, що королівська сім'я вже давно «купила» всі ЗМІ — і не лише Великобританії, а й США. Якщо цей факт підтвердиться, то є ймовірність, що публіка таки перекинеться на бік принца Гаррі.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, королівська сім'я все більше віддаляється від принца Гаррі та його дружини Меган Маркл. Опальному Сассексу понад усе не вистачає спілкування саме з Кейт Міддлтон. Раніше вони дружили, довіряли й підтримували одне одного.

Фото Getty Images

РЕКЛАМА

188

Читайте нас у Facebook