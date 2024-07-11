40.60 / 41.15 43.99 / 44.75
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Принц Вільям у небезпеці: у мережі попереджають про можливість «великого скандалу»

18:28 11 липня 2024
Принц Вільям, Кейт Міддлтон та Роуз Хенбері

Чутки про те, що у принца Вільяма був роман з аристократкою Роуз Хенбері, відновилися на початку року, коли Кейт Міддлтон зникла з радарів через онкологію.

Дружина маркіза Девіда Чолмонделі та мати трьох дітей тоді назвала розмови про це брехнею, але громадськість їй, зрозуміло, не повірила. Аж надто багато деталей про їх зв'язок просочилося в інтернет.

Масла у вогонь підлило розслідування, опубліковане у виданні Vulture. Автор пише, що з мережі зникли всі новини про нібито роман Вільяма з Роуз.

Йдеться як про матеріали, в яких їхній зв'язок згадується напряму, так і про тексти, в яких були натяки на напружені стосунки Роуз та Кейт (вони, нагадаємо, навіть товаришували).

РЕКЛАМА

Загалом з просторів інтернету зникла 21 публікація, датована з 2019 по 2024 рік, а ще шість було відредаговано. На деяких є позначка «віддалені на вимогу». Тексти зникли з таких сайтів як Tatler, Daily Mail, Mirror, Sun, Daily Express, Guardian та інші. Цікаво, що з більшістю видань з цього списку вже багато років ворогує принц Гаррі.

Ця несподівана знахідка видання спонукала великий скандал. Громадськість здогадувалась, що королівська сім'я вже давно «купила» всі ЗМІ — і не лише Великобританії, а й США. Якщо цей факт підтвердиться, то є ймовірність, що публіка таки перекинеться на бік принца Гаррі.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, королівська сім'я все більше віддаляється від принца Гаррі та його дружини Меган Маркл. Опальному Сассексу понад усе не вистачає спілкування саме з Кейт Міддлтон. Раніше вони дружили, довіряли й підтримували одне одного.

Фото Getty Images

РЕКЛАМА

188

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

девушка

Козорогам — добрий настрій, Овнам — збільшення доходу, а Стрільцям — яскраві відчуття: що обіцяють зорі на 11 липня

Тищенко та Барановська

Розкішний спосіб життя, попри приховані статки: на чому «погоріла» легенда Миколи Тищенка

траса Покровськ&nbsp;— Костянтинівка

Військовий пояснив, що станеться, якщо окупанти дійдуть до траси Покровськ — Костянтинівка

пиріг

Ніжний та ароматний: швидкий пиріг з абрикосами ідеально підійде до чаю або кави

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту