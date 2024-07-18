Зніміть це негайно: який колір одягу категорично не підходить кожному із знаків зодіаку

Природньо, що кожна людина прагне гарно виглядати та стильно вдягатися. Для цього не обов'язково витрачати купу грошей — якщо, звичайно, дослухатися до порад Джорджо Армані. А ще, виявляється, варто звертати увагу на поради астрологів, які визнчили кольори, що впливають на самопочуття і енергетику знаків зодіаку.

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Овен

Уникайте синього кольору. Він приглушує вашу вогняну енергію і може зробити вас менш активними та ентузіастичними, стверджує uapress.

Телець

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Відмовтеся від червоного кольору. Цей відтінок може внести зайву динаміку у ваше життя, змушуючи робити поспішні рішення.

Близнюки

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Забудьте про зелений колір. Він може сповільнити вашу швидкість мислення і зменшити вашу активність.

Рак

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Не носіть чорний колір. Він може посилити ваші емоційні стани і призвести до депресивного настрою.

Лев

Відмовтеся від пастельних відтінків. Вони приглушують вашу яскраву енергетику і роблять вас менш помітними.

Діва

Уникайте бордових тонів. Вони можуть дестабілізувати вашу прагматичну натуру і викликати емоційні коливання.

Терези

Забудьте про червоний колір. Його динаміка і енергія можуть порушити вашу гармонію та баланс.

Скорпіон

Відмовтеся від рожевого кольору. Він може знизити вашу магнетичність і зробити вас менш загадковими.



Стрілець

Не носіть чорний та темно-сірий кольори. Вони занадто серйозні для вашої оптимістичної натури і можуть приглушити вашу життєрадісність.

Козоріг

Уникайте помаранчевого кольору. Він може відволікати вас від досягнення поставлених цілей і створювати зайву легковажність.

Водолій

Забудьте про чорний колір. Він може підвищити вашу агресивність і схильність до конфліктів.

Риби

Відмовтеся від темно-синього кольору. Він може викликати у вас тривожність і підсилити внутрішнє напруження.

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Фото Pixabay

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