Як виглядати модною і бути щасливою, якщо немає грошей: 5 порад від Джорджо Армані

Добре слідкувати за тенденціями моди і купувати стильний одяг у елітних бутиках, коли в тебе чоловік — принц, а свекор — король. Також непогано хизуватися на червоному хіднику та відвідувати кінофестивалі, коли тобі пощастило у житті, і ти стала зіркою Голлівуду.

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Певно, так вважають багато українок та жительок інших країн. Але виглядати стильно і бути щасливими, навіть без великих грошей може кожна жінка, впевнений Джорджо Армані — легендарний законодавець трендів в одязі, аксесуарах, ароматах та дизайні загалом, пише онлайн-видання.

Що ж пропонує модний гуру жінкам?

1. Будьте щирими із собою

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«Не варто занадто старанно вибирати одяг: найстильніші люди виглядають так, ніби не докладають жодних зусиль до власного зовнішнього вигляду. Зрештою, стиль зводиться до самовираження, і я не думаю, що хоч щось може виглядати справді жахливо на людині, яка щира сама із собою», — говорив кутюр'є.

Це означає не намагатися вдавати когось іншого або здаватися краще, ніж ви є. Натомість варто сконцентруватися на собі та пошуку свого власного «я».

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2. Проявляйте свою унікальність

«Будьте сміливими у своїх переконаннях. Коли я експериментував з кроєм, це йшло врозріз із загальноприйнятими ідеями та методами. Але я просто хотів створити одяг, який би виглядав елегантно і в той же час був комфортним. Зрештою, мої ідеї увійшли в моду», — згадує Армані, рекомендуючи усім дотримуватися власного бачення, бути сміливими та впевненими у своїх модних уподобаннях.

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3. Нейтральна база — основа стилю

«Обирайте тканини нейтральних кольорів, без яскравих візерунків — вони служитимуть вам довше з погляду моди», — часто говорив маестро, який радив жінкам замість того, щоб копіювати стиль або носити костюми від кутюр, дотримуватися свого внутрішнього стилю.

4. Не витрачайте енергію та час на неможливе

Майстер вважає, що витрачати час на марні спроби виправити щось, що ви можете змінити, буде неправильною стратегією. Навпаки — не застрягайте у минулому і не зациклюйтеся на недоліках. Адже замість того, щоб витрачати енергію на постійну боротьбу із собою і життєвими обставинами, краще зосередитися на тому, що у вас є зараз, на розвитку та підкресленні ваших сильних сторін.

5. Ви сильніші, ніж вам здається

«Ви знаєте більше, ніж думаєте, і можете більше, ніж знаєте. Коли мій бізнес-партнер помер у 1985 році, деякі вирішили, що я закрию фірму. Натомість я навчився робити те, що робив він. Не варто недооцінювати власні внутрішні сили», — якось розповідав майстер.

Тобто, коли ми стикаємося з труднощами, може здатися, що ми не здатні їх подолати. Однак, вірячи у свої внутрішні сили, можна виявити, що наші знання та здібності набагато глибші, ніж ми думали.

Підбадьорити ж себе завжди можна за допомогою нових українських музичних треків, виконавці яких точно розуміються на такому виді аутотренінгу.



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