«Жахливий напад»: у Британії заявили, що Україна може використовувати їхні ракети для ударів по росії

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер дав зрозуміти, що Україна може використовувати британські ракети Storm Shadow для ураження військових цілей на території росії, підтвердивши, що він продовжить політику попереднього уряду Великої Британії щодо використання своєї зброї великої дальності у російсько-українській війні, пише Bloomberg/

ВІДЕО ДНЯ

Відповідаючи на запитання репортера агентства Bloomberg, Стармер погодився, що Україна має сама вирішувати, як вона використовуватиме ракети Storm Shadow, надані Великою Британією. Він спілкувався з журналістами під час поїздки на саміт НАТО у Вашингтоні.

«Ракети повинні, очевидно, використовуватися відповідно до міжнародного гуманітарного права, як і слід було очікувати, — додав прем'єр, висловивши свою позицію, що Storm Shadows будуть використовуватися в оборонних цілях. — Але саме Україна має вирішувати, як використовувати їх для цих оборонних цілей».

Storm Shadows — це крилаті ракети з точним наведенням і дальністю стрільби понад 250 кілометрів. Україна заявила, що їй необхідно завдавати ударів по військових цілях на території росії, щоб захистити себе й відбити російські атаки, і це одне з головних питань, яке буде обговорюватися на саміті НАТО.

РЕКЛАМА

Деякі європейські країни, такі як Великобританія, висловили підтримку позиції України, але уряд США поки що чинять опір зняттю всіх обмежень на використання Києвом їхньої зброї. Адміністрація Байдена заявляє, що не дозволила Україні завдавати удари вглиб росії, вважаючи це червоною лінією, для запобігання ескалації у відносинах з москвою.

Це вперше Стармер заявив про прихильність своєї нової адміністрації до попередньої політики після перемоги на загальних виборах у Великій Британії. Його слова перегукуються зі словами попереднього уряду Ріші Сунака, який ніколи прямо не заявляв, що Україна може використовувати ракети для завдавання ударів по росії, але вказував на те, що це саме так, кажучи, що Київ сам вирішує, як їх розгортати.

РЕКЛАМА

Відповідаючи на запитання про удар росії по лікарні «Охматдит», Стармер сказав, що це був «абсолютно шокуючий, жахливий напад», який створив «дуже важливе, хоча й трагічне тло для цього саміту».

«Моє послання президенту путіну полягає в наступному: цей саміт НАТО слід розглядати як чітку та об'єднану рішучість союзників по НАТО та інших країн, які присутні там одночасно, бути разом з Україною і протистояти російській агресії», — сказав Кір Стармер.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що навесні Великобританія анонсувала виділення найбільшого в історії пакета військової допомоги українцям.

109

Читайте нас у Facebook