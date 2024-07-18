«Свідок» погодився допомогти звільнити з НАБУ Гізо Углаву: що про нього повідомляють ЗМІ

Як повідомляють джерела в САП та НАБУ, свідком, який погодився допомогти звільнити з НАБУ першого заступника Гізо Углаву, виявився керівник Іншого підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров. Про це пише «Обоз».

ВІДЕО ДНЯ

У матеріалі наголошується, що у червні стало відомо, що фігуранти кримінальних справ нібито отримували дані з НАБУ. Зокрема, йшлося про ідеолога «Великого будівництва» Юрія Голіка, якому нібито зливав дані перший заступник директора НАБУ Гізо Углава. За даними Obozrevatel, кампанія проти Углави має на меті не тільки його усунення, а й фактичне підпорядкування всієї антикорупційної системи (НАБУ, САП та ВАКС) керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександру Клименку, який і знайшов вигідного йому «свідка».

Видання нагадує, що Углава пройшов опитування на поліграфі, яке підтвердило його непричетність до «зливів». Невинність також підтвердило і розслідування Дениса Бігуса. Однак такі висновки не влаштували керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, який заявив, що Углава пройшов поліграф не в того експерта, хоча жодних підстав, окрім чуток та домислів, він не має.

15 липня Углава повідомив, що пройшло одночасне опитування в НАБУ у рамках проведення службового розслідування. Як пише «Обозреватель», посилаючись на дані джерел, іншим опитуваним був саме Скомаров: «Він обіймав прокурорські посади в Луганську, а вже з жовтня 2015 року перейшов працювати детективом у НАБУ, яке було нещодавно створене. Детектив брав участь у конкурсах на посаду директора НАБУ, керівника САП та НАЗК, проте безуспішно».

РЕКЛАМА

За висновками видання, Скомаров зацікавив керівника САП Олександра Клименка через його сестру, яка була фігуранткою у справі відомого одеського контрабандиста Вадима Альперіна, якого затримали 24 листопада 2017 року затримали детективи НАБУ при спробі дати хабар співробітникові Бюро у розмірі 8.

«В обмін на свідчення проти Углави йому запропонували подальше кар’єрне зростання та поступове закриття справи проти сестри. Нескладно здогадатися, що від такої пропозиції неможливо відмовитись, бо у протилежному випадку сестру ще довго будуть переслідувати і зіпсують кар’єру самому Скомарову, тому йому нічого не залишається, я зіпсувати кар’єру Углави», — пише «Обозреватель».

РЕКЛАМА

Як зазначають експерти, існує великий ризик того, що і керівництво країни, і міжнародні партнери будуть змушені ініціювати повне перезавантаження НАБУ, САП і, можливо, ВАКС, оскільки дискредитуючи Углаву, не маючи для цього переконливих підстав та доказів, дискредитованою опинилася вся антикорсистема.

Раніше політолог назвав ризики від усунення Гізо Углави із НАБУ.

РЕКЛАМА

136

Читайте нас у Facebook