На початку квітня українські оператори безпілотників були приголомшені, побачивши на полі бою під Красногорівкою, штурм якої ворог продовжує і по сьогодні, російський танк Т-72 з металевим дахом на корпусі й башті. Неймовірно, але цей химерний броньований танк не був поодиноким випадком. Насправді він започаткував тенденцію в російській армії, коли все більше танкових екіпажів дійшли думки, що дивна імпровізована броня може бути ефективним захистом.

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Проблема в тому, що саморобний панцир працює лише проти одного конкретного українського боєприпасу — вибухонебезпечного безпілотника, пише Forbes. А ЗСУ в найближчі дні збираються розширити свій арсенал боєприпасами, від яких такий щит навряд чи зможе допомогти.

При цьому схожа на панцир броня, яка надихнула на глузливе прізвисько «танк-черепаха», має серйозні недоліки, йдеться у статті:

«Її вертикальні стійки заважали б башті танка обертатися. Об'єм заважав би видимості та мобільності. А спереду, схоже, залишилась щілина, через яку досвідчений оператор FPV міг би пролетіти своїм безпілотником».

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Спостерігачі сміялися з незграбного «танка-черепахи». І вони сміялися ще дужче, коли перший такий «панцирник» пережив свій бойовий дебют — штурм українських позицій у Красногорівці — лише для того, щоб підірватися під час артилерійського обстрілу своєї бази в Донецьку.

Але «танки-черепахи» продовжували прибувати. Через три тижні вони стали звичним явищем на всьому східному фронті війни росії проти України.

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Російські "танки-черепахи" вже стали звичним явищем на всьому східному фронті

Танки, які часто мають на своїх корпусах радіоперешкоди проти безпілотників та протимінні катки, здійснили кілька штурмів Красногорівки. Щонайменше один з них був пошкоджений і знерухомлений, росіяни відбуксирували його з поля бою.

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Більшість «танків-черепах» належать 5-й мотострілецькій бригаді. Вона завжди обходилася тим озброєнням, яке могла випросити, позичити або вкрасти.

Але тепер «танки-черепахи» з'являються і в майстернях краще оснащених російських підрозділів — в тому числі 90-ї танкової дивізії, яка причаїлася в руїнах Авдіївки, можливо, чекаючи, щоб скористатися проломом, який російські війська нещодавно відкрили в українських лініях навколо села Очеретине.

Як зазначає видання, російська армія не завжди дуже дбайливо ставиться до своєї техніки та життя своїх солдатів, але вона — як організація — не дурна. Якщо «танки-черепахи» поширюються, це, ймовірно, тому, що вони вирішують якусь проблему.

«Я знаю, що люди сміються з цього, але я не думаю, що це божевільна адаптація, — пише Роб Лі, аналітик Інституту досліджень зовнішньої політики у Філадельфії. — Росіяни пристосовуються до конкретних умов поля бою».

Попри гостру нестачу боєприпасів — зокрема, артилерійських снарядів і протитанкових ракет Javelin американського виробництва — Україна компенсувала це, підтримуючи загальнонаціональну мережу невеликих майстерень, які щомісяця виробляють до 100 000 недорогих FPV-дронів.

Зрозуміло, що удар одного БПЛА навряд чи знищить 51-тонний танк, захищений сотнями міліметрів композитної броні. Кілька влучень можуть зробити свою справу, але міна, ракета чи снаряд можуть знерухомити танк до того, як легкі безпілотники влучать у нього.

Це правда, що безпілотники не можуть знищити багато танків та іншої важкої бронетехніки, але вони можуть бути миттєво смертельними для піхоти. Аналітики задокументували тисячі ударів безпілотників FPV по вразливим російським військам.

«Росіяни зазвичай відправляють один „танк-черепаху“, оснащений глушителями й мінними катками, попереду інших машин, часто завантажених піхотою, щоб розчистити безпечний шлях аж до української лінії фронту. Пожертвувати спостереженням і можливістю обертати башту на одному танку на взвод, який може глушити частоти багатьох БПЛА одночасно, має сенс, — пише Лі. — Пріоритетним завданням є доставка піхотних штурмових груп через відкриті поля до будівель або оборонних позицій».

Проблема для росіян полягає в тому, що середовище ось-ось зміниться. Перша партія свіжої американської допомоги має прибути в Україну з дня на день — і вона містить артилерійські снаряди і протитанкові ракети на сотні мільйонів доларів. Можна з упевненістю стверджувати, що наступні пакети американської допомоги включатимуть ще більше снарядів і ракет.

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