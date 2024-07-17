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Деякі українці можуть отримувати додатково 944 гривні до пенсії: як оформити доплати

13:55 17 липня 2024
Догляд за віковими пенсіонерами

Через низку причин українці отримують мізерні пенсії.

В той же час не всім пенсіонерам відомо, що їх дохід міг би бути більшим на 944 гривні, пише видання «На пенсії».

Хто має право на доплати до пенсії

Відповідно до законодавства, на доплати мають право пенсіонери у віці 80+, які отримують пенсію за віком, проживають одні та потребують стороннього догляду за станом здоров’я.

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Розмір доплати до пенсії

Розмір доплати становить 40% від прожиткового мінімуму людей, які втратили працездатність. Оскільки 2024 року такий прожитковий мінімум становить 2361 гривню, розмір щомісячної доплати до пенсії — 944 гривні.

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Як оформити доплати

Для оформлення доплат до пенсії для початку потрібно отримати висновок лікарсько-консультативної комісії щодо необхідності стороннього догляду. З цим висновком, а також паспортом та ідентифікаційним кодом слід звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду і написати заяву на оформлення доплат.

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Нагадаємо, раніше в Пенсійному фонді розповіли, на що саме пенсіонер зможе витрачати отримані кошти доплати.

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