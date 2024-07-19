Президент України Володимир Зеленський, легітимність якого нещодавно бурхливо обговорювали експерти й політики, припустив, що всі українські території за підсумками війни повернути силою не вдасться. За його словами, допомогти закінчити цю війну може «сила дипломатії».

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Про це він сказав в інтерв'ю Бі-бі-сі.

«Вчиняючи тиск на росію, я думаю, можна домовитися про дипломатичне врегулювання», — заявив Зеленський.

Журналіст запитав Зеленського: «Чим закінчиться ця війна і коли вона може закінчитися? Вам потрібно повернути Україну в кордони, які у вас були до 2014 року, щоб переконатися, що це основа світу?»

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На це запитання очільник України відповів так: «І це залежатиме від партнерів, які чинитимуть тиск на Росію, щоб Росія погодилася сісти та подумати про припинення війни. Це не означає, що всі території відвойовані силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти».

Він також додав, що ослаблення росії на полі бою поставить Україну у сильнішу позицію за столом переговорів.

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Зеленский зазначив, якщо союзники України на Заході залишаться сильними, то гаряча фаза війни з росією, може закінчитися до кінця цього року.

Щодо взаємодії з західними союзниками України, то президент заявив, що якщо на президентських виборах у США переможе Дональд Трамп, то Київ сподівається залучити на свій бік його віце-президента Джей Ді Венса, який не раз критикував підтримку України.

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«Нам потрібна їхня підтримка. Думаю, це буде важка робота. Тяжка робота. Вмовити їх буде непросто. Так, але ми не боїмося, я маю на увазі, ми не боїмося важкої роботи», — заявив Зеленський.

На запитання кореспондента Бі-бі-сі, як Зеленський уявляє собі ситуацію, коли він відчує, що втомився і не може продовжувати виконувати свої обов'язки, президент відповів, що припускає таке, але тільки «після війни».

«Ми маємо закінчити з нею і ми маємо закінчити з ним», — сказав Зеленський, уточнивши, що має на увазі закінчити з путіним.

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