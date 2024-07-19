Прикритий «верх» і «голий» низ: Б’янка Цензорі знову з’явилася на публіці у «не зовсім пристойному» образі

Каньє Вест та його нинішня дружина Б'янка Цензорі, яка любить з'являтися на людях оголеною, знов шокували публіку.

Спочатку вони з чоловіком вирішили відвідати перегляд фільму, для чого Б'янка одягла ледь помітний сріблястий топ від бікіні та шорти тілесного кольору. Перед тим як вирушити на перегляд фільму, пара зайшла на обід, і надто сміливе вбрання жінки привернуло загальну увагу, бурхливе обговорення розгорнулося і в соцмережах.

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Як це виглядало в реальності, показало видання Page Six.

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Побачивши «лук» жінки, багато з користувачів висловили думку про те, що Б'янку потрібно терміново рятувати. Багато хто назвав вбрання жахливим, а деякі вважають, що їх обох настав час заарештувати за непристойну появу у громадських місцях.

«Ну, хіба це не непристойне оголення?», «Мені теж цікаво, якби вона не була знаменитістю, її заарештували б?», «Вона ж прийшла в кіно, а не на пляж», «Слава богу, я живу в Англії, У нас її б не пустили в громадські будівлі в такому вигляді, поки вона не прикрилася, а за появу в непристойно оголеному вигляді на вулиці заарештували б», — висловили думку користувачі.

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Деякі запитали, як вона сиділа в кінотеатрі, адже там працює кондиціонер і досить прохолодно, а крісла не завжди чисті, тому сидіти там оголеною негігієнічно.

Певно, подружжя «провело роботу над помилками», і наступного дня Б'янка Цензорі з'явилася на публіці з прикритими грудьми і «голим» низом: замість штанів на Б'янці були лише труси-стрінги.

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У такому вигляді 29-річна Б'янка разом зі своїм чоловіком Каньє Вестом відвідала ресторан у готелі Chateau Marmont у Лос-Анджелесі. Каньє при цьому був, як завжди, одягнений у «глухий» одяг: чорну толстовку з капюшоном і чорні мішкуваті штани. Взуття, як завжди, Каньє теж не одяг, тільки шкарпетки свого бренду Yeezy.

«Нема трусів — нема проблем», — пожартували журналісти, які опублікували знімок подружжя.

При цьому читачі відзначають, що цей варіант вбрання Б'янки Цензорі, хоч і виглядає досить відвертим, все-таки скромніше, ніж ті, в яких її бачили останнім часом. Більш того, за такий образ за каліфорнійськими законами першого разу можуть просто попередити, і тільки тоді, коли це повторюється, то порушнику загрожує вже до пів року в окружній в'язниці, штраф до тисячі доларів та обов'язкова реєстрація як секс-злочинця щонайменше на 10 років.

До цього парі вже заборонили плавати на човнах в Італії (через непристойну поведінку). Минулого разу Каньє та Б'янка зайнялися оральним сексом під час прогулянки на човні. Крім того, закликали заборонити в'їзд у країну, після того, як Б'янка ходила вулицями у «голих» образах. Також незадоволені зовнішнім виглядом Цензорі залишились і жителі Японії.

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