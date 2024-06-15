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Сходила до ресторану у прозорій сукні без спідньої білизни: Каньє Вест з дружиною розлютили жителів ще однієї країни

14:55 15 червня 2024
Репер з дружиною

Схоже, «італійські пригоди» колишнього чоловіка Кім Кардаш'ян Каньє Веста та його нинішньої дружини Б'янки Цензорі, яка любить з'являтися на людях оголеною, нічому їх не навчили. Тоді у Мілані, як відомо, дехто вимагав кинути парочку до в'язниці за образу суспільства.

Схожа ситуація спостерігалася у Японії, куди подружжя нещодавно завітало.

Причина все та ж: напівголі образи Бьянки Цензорі. У Токіо вона вже з'явилася у двох нескромних аутфітах: сходила до ресторану у повністю прозорій сукні без спідньої білизни, а потім прогулялася в одних стрінгах торговим центром. На додачу і Кан'є під час шопінгу «забув» вдягнути взуття.

У ресторані

На прогулянці

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Жителі Токіо вбрання Цензорі не оцінили.

«Як громадянин Японії, я відчуваю огиду. Це дуже погана поведінка. Я не розумію необхідності так відверто виставляти себе. Це неприйнятно», «Вона не поважає себе, він не поважає її, а вони обоє не поважають японську культуру», — пишуть у соцмережах обурені японці.

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Багато хто переживає, що 29-річна Б'янка опинилася під впливом Каньє Веста і не має власної волі, проте інсайдери стверджують, що це не так: нібито репер уже переписав на неї чимало своїх активів, і дівчина чудово знає, що робить. Незважаючи на це, її близькі переживають, що Каньє Вест може втягнути Б'янку ще й у порноіндустрію — нещодавно з'ясувалося, що музикант збирається відкрити порностудію Yeezy Porn.

В той же час у Б'янки навіть з'являються послідовники. Так, Емілі Ратаковські відвідала Тиждень моди у «голій» сукні, а світська левиця Періс Гілтон роздяглася для фотосесії.

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Фото instagram.com/kanyewest/

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