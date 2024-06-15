Сходила до ресторану у прозорій сукні без спідньої білизни: Каньє Вест з дружиною розлютили жителів ще однієї країни

Схоже, «італійські пригоди» колишнього чоловіка Кім Кардаш'ян Каньє Веста та його нинішньої дружини Б'янки Цензорі, яка любить з'являтися на людях оголеною, нічому їх не навчили. Тоді у Мілані, як відомо, дехто вимагав кинути парочку до в'язниці за образу суспільства.



Схожа ситуація спостерігалася у Японії, куди подружжя нещодавно завітало.

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Причина все та ж: напівголі образи Бьянки Цензорі. У Токіо вона вже з'явилася у двох нескромних аутфітах: сходила до ресторану у повністю прозорій сукні без спідньої білизни, а потім прогулялася в одних стрінгах торговим центром. На додачу і Кан'є під час шопінгу «забув» вдягнути взуття.

У ресторані

На прогулянці

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Жителі Токіо вбрання Цензорі не оцінили.

«Як громадянин Японії, я відчуваю огиду. Це дуже погана поведінка. Я не розумію необхідності так відверто виставляти себе. Це неприйнятно», «Вона не поважає себе, він не поважає її, а вони обоє не поважають японську культуру», — пишуть у соцмережах обурені японці.

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Багато хто переживає, що 29-річна Б'янка опинилася під впливом Каньє Веста і не має власної волі, проте інсайдери стверджують, що це не так: нібито репер уже переписав на неї чимало своїх активів, і дівчина чудово знає, що робить. Незважаючи на це, її близькі переживають, що Каньє Вест може втягнути Б'янку ще й у порноіндустрію — нещодавно з'ясувалося, що музикант збирається відкрити порностудію Yeezy Porn.

В той же час у Б'янки навіть з'являються послідовники. Так, Емілі Ратаковські відвідала Тиждень моди у «голій» сукні, а світська левиця Періс Гілтон роздяглася для фотосесії.

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Фото instagram.com/kanyewest/

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