Агенти Секретної служби 13 липня застрелили 20-річного Томаса Метью Крукса. Це сталось після того, як він відкрив стрілянину в кандидата в президенти США Дональда Трампа під час передвиборчого мітингу в Пенсільванії.

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Тепер ФБР опублікувало звіт, відповідно до якого на прицілі у стрільця, зокрема, був і член британської королівської сім'ї. Розслідування американського агентства безпеки показало, що перед смертю Крукс шукав в інтернеті неназваного спецслужбами члена британської королівської сім'ї як ще одну можливу ціль для замаху, інформує BILD.

Представники королівської сім'ї відмовилися коментувати BILD це повідомлення.

Також повідомляється, що Крукс шукав інформацію про американських високопоставлених осіб, включно з директором ФБР Крістофером Реєм і генеральним прокурором США Мерріком Гарландом. На його пристроях виявили фотографії президента США Джо Байдена і Дональда Трампа, а також замітки з датами майбутніх мітингів.

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Президент України Володимир Зеленський в телефонній розмові з Трампом засудив жахливий замах на його життя і домовився про особисту зустріч, щоб обговорити, як зробити мир із росією «чесним і тривалим».

Стоп-кадр відеозвернення Крукса

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