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ФБР офіційно назвало ім'я стрільця, який вчинив замах на Трампа: що про нього відомо

12:03 14 липня 2024
Одразу після замаху

У ході розслідування замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа на передвиборчому мітингу в штаті Пенсільванія ФБР ідентифікувало 20-річного жителя Пенсільванії Томаса Меттью Крукса як людину, причетну до спроби вбивства політика.

За даними ЗМІ, напередодні він зняв відео, на якому нібито заявив про ненависть до Трампа та республіканців загалом.

«Мене звуть Томас Метью Крукс, я ненавиджу республіканців, я ненавиджу Трампа. І знаєте що? Ви взяли не того хлопця», — говорить чоловік на відео, доступ до якого наразі вже заблокований.

Скрин відеозвернення стрілка

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Відомо, що молодик родом із міста Бетел-Парк у тому ж штаті Пенсільванія.

Для стрілянини він використовував гвинтівку AR.

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Зазначається, що жертвою стрілянини став один із учасників передвиборчого мітингу, Дональд Трам висловив співчуття його родині. Ще двоє прихильників республіканців отримали важкі поранення.

Тим часом російські окупанти звинувачують у замаху на «свого» кандидата у президенти США… Україну, про що свідчать написи на їхніх снарядах.

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Раніше ж українців звинувачували також у загибелі людей на пляжі в анексованому Севастополі.

Фото АР

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