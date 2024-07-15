Кандидат в президенти США Дональд Трамп, в якого стріляли під час перевиборчого мітингу в Пенсільванії, назвав цй момент «сюарелістичним досвідом».

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Виданню New York Post він заявив, що мав би бути мертвим, пише «Європейська правда».

«Я не повинен бути тут, я мав би бути мертвим. Завдяки удачі або Богу, багато людей кажуть, що це завдяки Богу я все ще тут», — сказав Трамп, показуючи журналісту великий синець на правому передпліччі, який, за його словами, він отримав, коли агенти кинулися на сцену, щоб захистити його.

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Кандидат у президенти додав, що хотів продовжити свій виступ, але його сек'юріті наполягла, аби він відправився до лікарів: «Я просто хотів продовжити говорити, але мене щойно підстрелили». Також Дональд Трамп сказав, що цінує дзвінок, який він отримав від президента Джо Байдена.

Нагадаємо, що ФБР ідентифікувало стрілка. Ним виявився 20-річний мешканець Пенсільванії Томас Меттью Крукс. Жертвою стрілянини став один із учасників передвиборчого мітингу, ще двоє прихильників республіканців отримали важкі поранення.

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Фото — скріншот

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