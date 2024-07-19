«Лікарі борються за життя Ірини Фаріон, нападника шукають», — Зеленський відреагував на замах

Президент України Володимир Зеленський відреагував на замах на мовознавицю та колишнього народного депутата Ірину Фаріон.

Зокрема, Зеленський у своєму Telegram зазначив, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають про розшук нападника на Фаріон.

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«Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають про розшук нападника на Ірину Фаріон. Усі необхідні сили Національної поліції України та СБУ задіяні, щоб встановити обставини цього злочину. Лікарі борються за життя Ірини Фаріон. Очевидно, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести повну відповідальність», — сказав Зеленський.

Клименко повідомив, що напад на Фаріон кваліфікований як замах на умисне вбивство. Нині її стан тяжкий. У прокуратурі додали, що Фаріон із проникаючим вогнепальним пораненням голови у вкрай тяжкому стані доставили до лікарні.

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Міністр додав, що поліція, інші необхідні служби працюють на місці стрілянини: «Мають покази свідків, опрацьовують дані з камер відеоспостереження. Розкриття злочину в активній фазі. Систематично отримую доповіді від керівництва поліції про вжиті заходи та встановлені обставини».

Клименко закликав тих, хто має будь-яку інформацію про обставини скоєння цього злочину, повідомити поліцію: «Ці дані мають бути правильно зафіксовані та ретельно перевірені».

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У прокуратурі повідомили, що за попередньою інформацією, «19 липня близько 19:30 невідомий чоловік вистрілив у жінку, після чого втік з місця події».

UPD. «Ірина Фаріон у критичному стані з ознаками відкритого проникаючого поранення голови. Стан критичний — глибока мозкова кома. Штучна вентиляція легень. Станом на зараз проведено операцію первинної хірургічної обробки рани голови. Ми продовжуємо боротися за її життя», — повідомила керівниця анестезіологічної служби Першого ТМО Львова Наталія Матолінець.

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