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Події

Росіяни вдарили по житловому району Миколаєва: загинули троє людей, серед них дитина

19:01 19 липня 2024
руйнування

Сьогодні, 19 липня, російські варвари обстріляли житловий квартал Миколаєва.

У місті після удару росіян відомо про трьох загиблих, у тому числі загинула дитина.

На місце влучання ворожої ракети в Миколаєві виїхали карети швидкої допомоги, повідомив мер міста Олександр Сенкевич.

Моніторинговий канал «Николаевский Ванек» повідомляє, що хлопчика, якому було близько 10 років, «розірвало на частини», «він прийняв на себе більшу частину ракети, до під'їзду не добіг».

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Ракета Х-59 влучила у паркан звичайного двору у місті.

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Ще один «приліт» був за межами обласного центру.

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Повітряна тривога у Миколаївській області була оголошена о 16:51 та тривала до 17:20. Перед цим Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Пізніше стало відомо, що близько 10 людей перебувають у лікарні.

Нагадаємо, сьогодні близько четвертої ранку російські окупанти двічі вдарили по центральній частині Чугуєва на Харківщині. Є руйнування, семеро людей постраждали.

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