Розгром від Іспанії та 10 мільйонів для Грузії від олігарха: відеоогляд матчу 1/8 фіналу Євро-2024

У неділю, 30 червня, слідом за поєдинками Швейцарія — Італія (2:0), Німеччина — Данія (2:0) та Англія — Словаччина (2:1 в овертаймі) відбувся четвертий матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу.

ВІДЕО ДНЯ

Євро-2024. 1/8 фіналу

Іспанія — Грузія — 4:1

Голи: Родрі (39), Фабіан Руїс (51), Ніко Вільямс (75), Ольмо (83) — Ле Норман (18, у свої ворота).

РЕКЛАМА

Авторам найгучнішої сенсації чемпіонату Європи грузинам, які вийшли з групи завдяки перемозі над Кріштіану Роналду та компанією (2:0), у Кельні протистояла Іспанія — єдина на турнірі збірна, яка ще не втрачала очок.

За великим рахунком, підопічним француза Віллі Саньоля втрачати вже не було чого. Хоча… Так, вони й так уже стали на батьківщині національними героями і добре поповнили свої банківські рахунки. Один лише грузинський олігарх Бідзіна Іванішвілі після виходу Кварацхелії та компанії у 1/8 фіналу виділив на команду 10 мільйонів доларів. А ось тут — стоп. Ще стільки само він пообіцяв футболістам за скальп Іспанії.

РЕКЛАМА

З такої нагоди грузини з перших хвилин почали відбивати атаки триразових чемпіонів Європи і на 18-й хвилині… вийшли вперед завдяки автоголу захисника «Реал Сосьєдада» Ле Нормана — 0:1. До цього у ворота Іспанії на Євро-2024 не забивав ніхто та й грузини до перерви у площину воріт взагалі не били.

Найкращий, мабуть, воротар поточного Євро-2024 Мамардашвілі неодноразово рятував дебютантів чемпіонатів Європи, але й він був безсилий завадити результативному удару переможця Ліги чемпіонів у складі «Манчестер Сіті» Родрі наприкінці першого тайму — 1:1. На перерву суперники пішли за нічийного рахунку та приголомшливої статистики ударів по воротах — 17:2 на користь гранда.

РЕКЛАМА

Іспанія продовжила тиск після перерви, і на 51-й хвилині Фабіан Руїс «розстріляв» ворота суперника ударом головою з кількох метрів після навісу 16-річного Ямаля — 2:1.

Кварацхелія та компанія все ще робили боязкі спроби відігратися, але на 75-й хвилині 21-річний півзахисник «Атлетика» Ніко Вільямс, а на 83-й Ольмо з «Лейпцига» завершили грузинську казку — 4:1.

Тепер на іспанців 6 липня у Дюссельдорфі у боротьбі за путівку до півфіналу чекає значно складніше випробування триразовими чемпіонами Європи німцями.

Ще одну чвертьфінальну пару сформували Англія та Швейцарія (5 липня у Штутгарті).

Нагадаємо, що у 1/8 фіналу Євро-2024 також зіграють: Франція — Бельгія, Португалія — Словенія (1 липня), Румунія — Нідерланди, Австрія — Туреччина (2 липня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що суперкомп'ютер передбачив переможця чемпіонату Європи з футболу в Німеччині.

Фото ЕРА

101

Читайте нас у Facebook