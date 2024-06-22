У Румунії перекинувся автобус з українцями, які прямували на відпочинок до Болгарії (відео)

В Румунії знов сталася ДТП з українцями. Автобус, який віз киян, перевернувся й впав на узбіччя дороги.

Подія сталася 5-й ранку 22 червня. В цей час всі пасажири спали. Люди їхали на відпочинок у Болгарію. Їх віз туроператор «Албена Тревел Груп», повідомляється у мережі.

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На жаль, є постраждалі. Їх уже забрала швидка. Причини аварії будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, днями дорожньо-транспортна пригода, в якій також постраждали українці, сталася й у Люблінському воєводстві Польщі.

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Автобус з громадянами України з'їхав у кювет та перекинувся на бік в районі села Закренце неподалік Красностава.

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