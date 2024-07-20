«Це моя історія»: учасниця шоу «Холостяк» заявила про особливі дотики

Українська блогерка та учасниця шоу «Холостяк», а віднедавна співачка Adel Asanty презентувала свій новий трек та кліп «Дотики».

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За словами артистки, це літній трек з особливим вайбом, який розкриває її особистість з нового боку та затягує нас у світ справжніх емоцій та почуттів.

«Це вже третій мій трек, і я впевнена, що він увійде в мій майбутній дебютний альбом. Я все життя була пов’язана з творчістю, і ось вже майже рік музика не полишає моє життя. І я впевнена — це моя історія», — розповіла Adel Asanty.

Кліп «Дотики» був створений Михайлом Жаренком та Владиславом Бабенком. У процесі без курйозних моментів теж не обійшлось. Один з тих, хто раніше займався продюсуванням та зйомкою, вчасно не забронював локацію, і команді довелось скасовувати зйомку, а згодом й змінювати концепт, що в результаті дало ще кращий результат.

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