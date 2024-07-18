«Не здаватися»: популярна співачка вразила новою роботою

Популярна співачка Kola випустила нову пісню та кліп на неї під назвою «Температура». Артистка знову вирішила записати дует, на цей раз з музикантом Іллею Парфенюком. Нагадаємо, нещодавно Kola звинуватила колег по шоу-бізнесу у тому, що вони перешкоджають виходу її нових робот у мережі.

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«Пісня „Температура“ — це відверта історія про пару, яка намагається зберегти свої стосунки, що майже розпалися, — написала співачка під кліпом. - Їхні почуття охололи, але вони пам'ятають, як сильно колись любили один одного».

«Температура» — це пісня для тих, хто вірить у силу кохання і не хоче здаватися. Вона нагадує, що навіть маленька іскра може знову розпалити вогонь.

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Режисером відео став Олександр Хірченко, який використав ефект зворотного дійства.

Шанувальники артистки схвально прийняли премʼєру.

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«Кола, ти краща, — написали у коментарях. — Раніше думала що справа в піснях. Але тепер впевнена, що ти є тією рушійною силою хітів. Навіть дуети з людьми, яких я не слухаю, виходять Бомбезно!»

«Ааааааааа… які ж ви крутецькі! — був у захваті дописувач. — І як актуально в наш час — перевернути з ніг на голову, а потім прислухатися до свого серця і поставити все на місце».

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«Неймовірний кліп, — зауважили шанувальники. — Чудова пісня. Бажаю, щоб ця пісня стала хітом і займала у всіх чартах перше місце». ️

Нагадаємо, співачка таємно вийшла заміж за іноземця.

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