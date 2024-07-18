«Не здаватися»: популярна співачка вразила новою роботою
Популярна співачка Kola випустила нову пісню та кліп на неї під назвою «Температура». Артистка знову вирішила записати дует, на цей раз з музикантом Іллею Парфенюком. Нагадаємо, нещодавно Kola звинуватила колег по шоу-бізнесу у тому, що вони перешкоджають виходу її нових робот у мережі.
«Пісня „Температура“ — це відверта історія про пару, яка намагається зберегти свої стосунки, що майже розпалися, — написала співачка під кліпом. - Їхні почуття охололи, але вони пам'ятають, як сильно колись любили один одного».
«Температура» — це пісня для тих, хто вірить у силу кохання і не хоче здаватися. Вона нагадує, що навіть маленька іскра може знову розпалити вогонь.
Режисером відео став Олександр Хірченко, який використав ефект зворотного дійства.
Шанувальники артистки схвально прийняли премʼєру.
«Кола, ти краща, — написали у коментарях. — Раніше думала що справа в піснях. Але тепер впевнена, що ти є тією рушійною силою хітів. Навіть дуети з людьми, яких я не слухаю, виходять Бомбезно!»
«Ааааааааа… які ж ви крутецькі! — був у захваті дописувач. — І як актуально в наш час — перевернути з ніг на голову, а потім прислухатися до свого серця і поставити все на місце».
«Неймовірний кліп, — зауважили шанувальники. — Чудова пісня. Бажаю, щоб ця пісня стала хітом і займала у всіх чартах перше місце». ️
Нагадаємо, співачка таємно вийшла заміж за іноземця.165
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