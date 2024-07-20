41.35 / 41.93 45.13 / 45.85
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Я куртизанка зі стажем»: MamaRika зізналася, скільки чоловіків у неї було, окрім законного чоловіка

13:11 20 липня 2024
MamaRika

Українська співачка MamaRika (Анастасія Кочетова), яка вже 9 років разом з чоловіком Сергієм Середою, поділилася деталями свого особистого життя та відверто зізналась, скільки статевих партнерів у неї було.

Зʼясувалось, що понад 20. «Давайте чесно, я куртизанка зі стажем. Мені 35 років, у мені діти та чоловік. Так, я любила трішки заскочити на пригоду. Бувало, але я вчасно зупинилася і зустріла кохання усього свого життя. Звичайно (понад 20). Ми в якому столітті живемо? Я кажу, як є. Я на досвіді», — цитує співачку glianec.com.

Зазначається, що Сергій Середа вирішив не розсекречуввти кількість своїх сексуальних партнерок до зустрічі з Анастасією.

Нагадаємо, що нещодавно MamaRika записала пронизливу пісню з чернівецьким реп-виконавцем Balsam, який служить у лавах ДПСУ.

РЕКЛАМА

Фото зі сторінки співачки у соцмережах

РЕКЛАМА

481

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

кабачки

Незрівнянні кабачки з часником: як приготувати смачну закуску на зиму

Знаки зодіаку

Мрії цих трьох знаків зодіаку здійсняться вже наступного тижня

керівник Другого підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров

«Свідок» погодився допомогти звільнити з НАБУ Гізо Углаву: що про нього повідомляють ЗМІ

Ключі від дому

У ухилянта можуть конфіскувати нерухомість, яка належить не тільки йому, — адвокат

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту