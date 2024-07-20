«Я куртизанка зі стажем»: MamaRika зізналася, скільки чоловіків у неї було, окрім законного чоловіка

Українська співачка MamaRika (Анастасія Кочетова), яка вже 9 років разом з чоловіком Сергієм Середою, поділилася деталями свого особистого життя та відверто зізналась, скільки статевих партнерів у неї було.

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Зʼясувалось, що понад 20. «Давайте чесно, я куртизанка зі стажем. Мені 35 років, у мені діти та чоловік. Так, я любила трішки заскочити на пригоду. Бувало, але я вчасно зупинилася і зустріла кохання усього свого життя. Звичайно (понад 20). Ми в якому столітті живемо? Я кажу, як є. Я на досвіді», — цитує співачку glianec.com.

Зазначається, що Сергій Середа вирішив не розсекречуввти кількість своїх сексуальних партнерок до зустрічі з Анастасією.

Нагадаємо, що нещодавно MamaRika записала пронизливу пісню з чернівецьким реп-виконавцем Balsam, який служить у лавах ДПСУ.

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Фото зі сторінки співачки у соцмережах

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