Били балістикою, ракетами та дронами: в Повітряних Силах назвали кількість збитих цілей росіян

У ніч на 21 липня противник завдав удару по Україні трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» із курської області та Криму, двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору курської області рф та 39-ма ударними БпЛА типу «shahed».

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Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук

Окупанти запускали ракети та дрони із трьох напрямків: курськ, приморсько-ахтарськ (рф) та Крим.

Під час нічної атаки радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід повітряних цілей у понад 10 областях України. До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп усіх Сил оборони України, а також зенітні ракетні війська та РЕБ Повітряних Сил.

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Цієї ночі протиповітряній обороні вдалося збити 35 ворожих ударних БпЛА «Shahed — 131/136». Також, завдяки активній протидії, ворожі керовані авіаційні ракети Х-59/69 не досягли своїх цілей.

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Протиповітряна оборона працювала у Сумській, Полтавській, Київській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Черкаській областях.

На жаль, були і влучання: на Сумщині ворог бив по критичній інфраструктурі.

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«Сьогодні зранку, 21 липня ворог наніс ракетно-авіаційний удар по об'єктам критичної інфраструктури Шосткинського району», — йдеться в публікації ОВА у Telegram.

В адміністрації також розповіли, що на місці «прильотів» працюють екстрені служби.

«Наслідки ворожої атаки уточнюються», — додали в ОВА.

Крім того, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що під час ракетного удару по Баштанському району Миколаївської області в ніч на 20 липня були поранені люди, почалася пожежа на підприємстві.

«Учора, 20 липня, о 20:30, Баштанський район зазнав ракетної атаки. Внаслідок чого відбулося займання складського приміщення сільськогосподарського підприємства та сухої трави. Пожежа була оперативно ліквідовано вогнеборцями», — розповів він.

Крім того, за словами голови ОВА, вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки.

Нагадаємо, що під час попередньої ракетної атаки по житловому кварталу Миколаєва загинули троє містян, серед яких — 10-річний хлопчик.

«Поранень зазнали двоє осіб», — зазначив Кім.

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