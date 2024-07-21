В США звільнили жінку, яка відсиділа 43 роки в тюрмі за вбивство, якого не скоювала

В США новину про можливий вихід з президентських перегонів Байдена затьмарила інформація про звільнення з в'язниці у м. Чилікоте 64-річної Сандри Хемме. Вона через 43 роки возз'єдналася зі своєю сім'єю. Це сталося через кілька годин після того, як суддя пригрозив генеральному прокурору звинуватити його в неповазі до суду, якщо він продовжуватиме боротися проти звільнення Сандри. Жінка в сусідньому з в'язницею парку нарешті обійняла сестру, доньку та онуку, пише видання AP News.

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«Ти була зовсім маленькою, коли твоя мама надіслала мені твою фотографію, — сказала вона онуці. — Ти була схожа на свою маму, коли була маленькою, і ти все ще схожа на неї».

Її онука розсміялася: «Я часто це чую».

Хемме була найдовше незаконно ув'язненою жінкою, відомою в США, згідно з даними її юридичної команди з «Проєкту невинуватості». Ще 14 червня суддя постановив, що адвокати Хемме надали «чіткі та переконливі докази фактичної невинуватості», і скасував її засудження. Але генеральний прокурор-республіканець Ендрю Бейлі боровся проти її звільнення в суді.

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«Було занадто легко засудити невинну людину і набагато важче, ніж це мало бути, витягнути її на волю, аж до ігнорування судових рішень, — сказав адвокат Сандри Шон О'Брайен. — Звільнити невинну людину не повинно бути так важко».

Хемме відмовилася спілкуватися з журналістами після того, як її звільнили. О'Брайен сказав, що жінка помчалася до свого батька, який був госпіталізований з нирковою недостатністю і нещодавно переведений в паліативну лікарню.

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Шон О'Брайен раніше говорив, що затримки зі звільненням завдали родині Сандри «непоправної шкоди та емоційних страждань».

Однак попереду ще багато боротьби.

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«Їй знадобиться допомога», — сказав він, зазначивши, що жінка не матиме права на соціальне забезпечення через те, що так довго перебувала в ув'язненні.

Сандра Хемме відбувала довічне ув'язнення у виправному центрі Чилікоте за вбивство в 1980 році працівниці бібліотеки Патриції Єшке в місті Сент-Джозеф, штат Міссурі. Негайне звільнення Хемме було ускладнене вироками, які вона отримала за злочини, скоєні під час перебування за ґратами. У 1996 році вона отримала 10-річний вирок за напад на працівника в'язниці з лезом бритви, а в 1984 році — дворічний вирок за «пропозицію вчинити насильство».

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