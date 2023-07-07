Кидок кобри: на суді в Лондоні розповіли, як Кевін Спейсі агресивно схопив молодого актора за член

В Лондоні триває скандальний процес над відомим голлівудським актором Кевіном Спейсі. Йому висунуто 12 звинувачень сексуального характеру. 63-річний володар двох «Оскарів» і низки інших престижних кінопремій звинувачується в сексуальних злочинах, які були скоєні проти чотирьох чоловіків у період з 2001 по 2013 рік у Великій Британії. Спейсі рішуче заперечує свою провину.

Присяжним на четвертий день слухань показали запис допиту в поліції одного із заявників. Він стверджує, що зазнав сексуального насильства з боку Спейсі в театрі Вест-Енду 2005 року.

Заявник був молодим актором тоді, а Кевін Спейсі — художнім керівником одного з найпрестижніших і найстаріших британських театрів «Олд Вік».

На допиті чоловік (його ім'я не називається з юридичних причин — за британськими законами заявники у справах про сексуальні злочини мають право на довічну анонімність) заявив, що, коли Спейсі з'явився в театрі, від нього «сильно пахло випивкою». «Він виглядав розпатланим. Так, ніби взагалі не спав».

У якийсь момент вони залишилися в приміщенні удвох. І тоді Спейсі схопив молодого актора за пеніс. «Він зробив це з такою силою, що було дуже боляче», — стверджує чоловік.

«Це було схоже на кидок кобри. Несподівано, дуже агресивно, з якоюсь злістю. Я б не назвав це спробою спокушання», — додав заявник.

За його словами, він на якусь мить завмер від несподіванки і болю, а потім відштовхнув руку Спейсі. Той у відповідь «розсміявся і видав шквал мерзенних коментарів» сексуального характеру.

«Зі мною ніхто ніколи не розмовляв таким чином», — наголосив актор на допиті.

Він «почувався абсолютно приголомшеним». На його переконання, «це було зловживання владою». Адже Спейсі був на той момент його босом. Від нього залежала подальша кар'єра молодого актора.

Тоді ж, на допиті, заявник сказав, що не доводитиме справу до суду, якщо Кевін Спейсі попросить у нього вибачення. Однак цього не сталося.

У січні 2023 року Спейсі не визнав себе винним за трьома пунктами обвинувачення в непристойному нападі, трьома пунктами обвинувачення в сексуальному насильстві та одним пунктом обвинувачення в примусі людини до сексуальної активності без згоди. Раніше він відкинув чотири додаткові звинувачення в сексуальному насильстві й одне звинувачення в примусі людини до проникаючих сексуальних дій без згоди.

Скандальний процес триває.

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