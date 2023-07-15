Провину заперечує: Кевін Спейсі на скандальному судовому процесі назвав себе великим романтиком

Відомий голлівудський актор Кевін Спейсі виступив у Королівському суді у Лондоні. Як уже повідомляли «ФАКТИ», володар двох «Оскарів» та безлічі інших престижних кінопремій звинувачується у численних випадках сексуальних домагань. Всі ці злочини, за словами чотирьох заявників, були скоєні ним у Британії у період з 2001 до 2013 року. Спейсі працював тоді художнім керівником знаменитого театру Old Vic.

63-річний Кевін рішуче заперечує свою провину. При цьому 13 липня він визнав, що мав деяку близькість з одним із заявників. Однак Спейсі підкреслив, що його дотики не мали насильницького або грубого характеру. Він назвав їх романтичними.

«Так, я люблю пофліртувати», — зізнався актор. І додав, що не вважає дотики інтимного роду злочином. «Це не супроводжувалося жодним насильством, агресією чи болем. Це було ніжно і, на мою думку, романтично», — повторив Спейсі.

Він стверджує, що спочатку чоловік не заперечував і навіть сказав: «Це для мене нове».

Але далі за флірт справа не зайшла, оскільки чоловік «дав зрозуміти, що не хоче цього».

Загалом зірці фільмів «Краса по-американськи» та «Підозрілі особи» ставлять у провину 12 випадків сексуальних домагань і насильства.

Кевін приступив до докладних показань щодо кожного з цих інцидентів.

Відповідаючи на запитання про те, як він відреагував на висунуті звинувачення, актор зізнався: «Я був вражений. Ніколи б не подумав, що людина, яку я знав понад 20 років, встромить мені ніж у спину».

Що стосується заявників, то вони у висловлюваннях не соромилися, коли давали оцінку діям Спейсі та характеризували його. Кевін, за їхніми словами, є «підлим сексуальним хижаком», «слизьким типом», «звірячою, ганебною й огидною» людиною.

Одна з ймовірних жертв стверджує, що Кевін чимось обпоїв його і здійснив статевий акт проти його волі, поки він спав.

Процес у Лондоні має кримінальний характер. Якщо присяжні визнають актора винним, йому загрожує тривалий тюремний вирок.

Проте восени 2022 року у США Кевіна Спейсі було виправдано федеральним судом у справі про сексуальні домагання.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Рікі Мартін також добився зняття звинувачень в інцесті.

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