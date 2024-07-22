«Моє грудне молоко перетворилося на йогурт»: популярна співачка вразила відвертістю

Популярна співачка, переможниця Євробачення-2016 Джамала відверто розказала, що останнім часом довело її до сліз. Про це артистка написала на своїй сторінці у соціальній мережі, викликав багато коментарів та слів підтримки. Нагадаємо, нещодавно Джамала втретє стала мамою - у неї народився хлопчик, якого назвали Алім. Співачка розказала, що із застосуванням графіків відключення світла має багато проблем.

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«Я не плакала від втоми, коли, приїхавши з пологового, у нас не було світла, а підійматися на 11-ий поверх після пологів у мене не було ні сили, ні можливості, — зізналася Джамала. — Тоді, зі сплячими Еміром, Селімом та грудним Алімом ми чекали в автівці до першої години ночі, поки не увімкнули світло.

Я не плакала від відчаю, коли вперше після довгого відключення, я встигла зварити тільки рис, а котлети в духовці так і залишилися сирими. І коли привела дітей з садочку запевняла їх, що просто рис — це взагалі ок, і що для більшості дітей Індії це — повноцінна вечеря. Просто рис…

Але я заплакала, коли після тривалого вимкнення світла вночі (до того морозильна камера якось справлялася, та і я все ж таки плекала надію, що всі ці вимкнення тимчасово) повна морозильна камера мого грудного зцідженого за місяць молока, за ніч розморозилася і воно стало йогуртом".

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Шанувальники артистки підтримали її у коментарях та поділилися своїм досвідом. Серед них були і зірки.

«Я б теж заплакала, — підтримали Джамалу. — Грудне молоко безцінне. Його не купиш в магазині. Воно збирається з великим трудом».

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«Ви герой для мене, як і всі інші жінки, які наважилися у цей нелегкий час народити дитину», — написали у коментарях.

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«Коли почалася повномасштабна, вся моя морозилка була забита запасом грудного молока, яке я зціджувала протягом 6 місяців, — розповіла свою історію співачка MamaRika. — Воно повністю зіпсувалось… Стільки праці і зусиль — це був великий біль. Обіймаю».

Раніше «ФАКТИ» писали, як мережа відреагувала на зміну образу Джамали.

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