«Мені так хочеться»: мережа відреагувала на зміну образу Джамали

Відома співачка, переможниця «Євробачення-2017» Джамала, яка нещодавно народила третю дитину, вразила новим образом на національному молитовному сніданку, який пройшов у Києві. Для заходу співачка вибрала довгу чорну сукню, а от її зовнішність зазнала змін. Джамала відстригла чубчик, що викликало багато суперечок у її шанувальників на сторінці співачки у соціальній мережі.

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«Останній день червня, — написала Джамала, виклавши фото з події. — Літо проходить невпинно. Київ. Молитовний сніданок».

Під час свого виступу Джамала ще раз висловилася на адресу того, що російська влада забрала будинок іі батьків та дідуся у Криму.

«Вони хочуть нас залякати, — сказала співачка. — Але це їм не вдасться».

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Шанувальники Джамали зауважили, що у новому образі вона стала «таємничою і загадковою» і дуже схожа на відому американську співачку Шер.

«Ви неймовірно гарна, в цьому образі схожі на Cher», — написали під світлинами.

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«А без чубчика ще більше схожа, — відповіла співачка. — Ну схожі ми, що робити».

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«Я в захваті від вашої краси, ніжності, жіночності», — були під враженням дописувачі.

Але були і коментарі, де дописувачі вважали, що зміна образу не на краще.

«Чубчик вам не йде», — вирішили шанувальники.

«Ну, відросте, — спокійно зреагувала Джамала. — Раз в 4 роки роблю. Мені так хочеться».

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