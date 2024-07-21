Понеділок — день важкий: в «Укренерго» засмутили планами щодо відключення світла 22 липня
Попри оптимізм Міністерства енергетики шодо деякого подолання енергодефіциту в Україні, диспетчерська компанія «Укренерго» має наміри продовжувати практику застосування кількох черг відключень споживачів.
Які плани на 22 липня
З 01:00 до 05:00 діятиме одна черга відключень, у вечірній час пік, тобто з 18:00 до 23:00 — одразу три черги.
«В інші години обленерго будуть застосовувати дві черги відключень», — заявили в «Укренерго».
Своєю чергою в компанії ДТЕК зазначили, що у кількох регіонах, а саме в Києві, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях з 18:00 до 23:00 існує висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень.
Нагадаємо, що регулярні відключення світла стали на заваді навіть участі Вєрки Сердючки у цьогорічному фестивалі ATLAS.22
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