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Клуб споживачів

Понеділок — день важкий: в «Укренерго» засмутили планами щодо відключення світла 22 липня

18:52 21 липня 2024
Електрична лампочка

Попри оптимізм Міністерства енергетики шодо деякого подолання енергодефіциту в Україні, диспетчерська компанія «Укренерго» має наміри продовжувати практику застосування кількох черг відключень споживачів.

Які плани на 22 липня

З 01:00 до 05:00 діятиме одна черга відключень, у вечірній час пік, тобто з 18:00 до 23:00 — одразу три черги.

«В інші години обленерго будуть застосовувати дві черги відключень», — заявили в «Укренерго».

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Своєю чергою в компанії ДТЕК зазначили, що у кількох регіонах, а саме в Києві, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях з 18:00 до 23:00 існує висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень.

Нагадаємо, що регулярні відключення світла стали на заваді навіть участі Вєрки Сердючки у цьогорічному фестивалі ATLAS.

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