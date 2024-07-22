Заступник директора НАБУ Углава подав в суд на Шабуніна, бо не фігурує в жодних справах про «зливи» даних

Перший заступник директора НАБУ Гізо Углава заявив, що подав позов про захист честі та гідності проти Центру протидії корупції та особисто голови правління Віталія Шабуніна, де вимагає спростувати інформацію про його причетність до витоку даних досудового розслідування НАБУ. У ЦПК відреагували на звинувачення.

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«Вимагаю від Центру протидії корупції та особисто від Віталія Шабуніна спростувати розповсюджену проти мене недостовірну інформацію щодо нібито зливу фігурантам одного із розслідувань даних досудового розслідування НАБУ», — заявив Гізо Углава.

Як відомо, ЦПК і Шабунін розпочали скоординовану атаку на НАБУ і Гізо Углаву, коли втратили вплив на антикорупційний орган, звинувативши його у начебто зливі інформації. Але, згідно з висновками експертів, дотичних до справи, злив цієї інформації відбувся саме з боку близьких до ЦПК детективів і був спеціально спланований з метою дискредитації та можливого звільнення заступника директора бюро.

У своїй публічній відповіді на позов Углави Шабунін зазначив, що причетність заступника директора НАБУ до зливу інформації була встановлена у журналістських розслідуваннях, хоча в жодному з них про Углаву не йдеться.

В колах громадськості вважають, що мотивами атаки на НАБУ є особиста помста Шабуніна та спроба посилити свій особистий вплив на орган.

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Раніше політолог назвав ризики від усунення Гізо Углави з НАБУ.

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