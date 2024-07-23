Не соромляться брати компенсацію за оренду житла у Києві: опубліковано список заможних нардепів

Попри війну, збори на дрони та потреби військових, якими опікуються волонтери, допомагають прості українці, заможні народні депутати не соромляться купувати дорогі авто й нерухомість, брати компенсацію за оренду житла у Києві.

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Журналісти-розслідувачі знайшли кількох нардепів, які отримували таку компенсацію, але маючи достатні статки, могли спокійно обійтись без таких виплат.

Про народних обранців, які під час війни жили у столиці за рахунок платників податків, пише Центр протидії корупції.

Один з них — фігурант справи НАБУ Сергій Лабазюк (на фото ліворуч вгорі) з групи «За Майбутнє» з початку вторгнення отримав понад 300 тисяч грн за проживання в готелі.

В цей час Лабазюк придбав годинник Rolex за майже 400 тисяч гривень.

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У 2022 році сім’я Лабазюка поповнила свій автопарк двома Porsche Cayenne 2019 року, одним Land Rover Range Rover 2017 року та Mercedes-Benz S 400 2021 року.

Дружина нардепа Віолета Лабазюк, яка очолює Хмельницьку облраду, на підставі договору їздить на Mercedes G63. Вартість — від 7,5 до 15 млн грн залежно від комплектації.

Колишній «слуга» Олег Воронько (по центру вгорі) в 2022 році взяв на житло 237 тисяч грн. При цьому у декларації показав заощаджень на 1,5 млн доларів, понад 1 млн євро, а також сотні тисяч в інших валютах.

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Депутат від «Слуги народу» Євген Петруняк (праворуч вгорі) від початку вторгнення отримав 486 тисяч грн. За цей час його дружина встигла купити квартиру в Іспанії на 130 квадратів та інвестувала понад 1 млн злотих польським забудовникам. У квітні цього року Петруняк купив Audi S7.

Колишній представник ОПЗЖ Євген Яковенко (ліворуч внизу) за понад 2 роки повномасштабного вторгнення отримав більше 500 тисяч грн компенсації. Водночас він декларує 950 тисяч доларів, 830 тисяч євро, майже 2 млн грн заощаджень.

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Його колега Валерій Гнатенко (по центру внизу) за два попередні роки не посоромився взяти понад 430 тисяч грн на оренду житла. Попри те, що спільно із дружиною має понад 3 млн грн заощаджень.

Нардеп Ігор Негулевський (ліворуч внизу) зі «Слуги народу» заощадив понад 260 тисяч доларів та 44 тисячі євро, але від компенсації за оренду житла за наш з вами рахунок не відмовився.

Нагадаємо, після того, як в Україні було відновлено електронне декларування, Верховна рада ухвалила законопроєкт про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб.

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