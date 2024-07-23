Можете серйозно пошкодити: за жодних обставин не кладіть цей виріб у пральну машину

Пральна машина, безсумнівно, є одним з найцінніших приладів у нашому домі. Щоб вона прослужила нам якомога довше, варто правильно за нею доглядати та знати, які речі краще не класти в барабан, пише polki.pl.

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Важливо не забувати регулярно чистити пральну машину й захищати її від відкладень вапняного нальоту. Після прання очищайте фільтр, провітрюйте внутрішню частину з відкритими дверцятами та шухлядою, не кладіть багато одягу всередину. І не забувайте регулярно протирати прокладку, бажано вологою ганчіркою, щоб там не накопичувалися запахи. Час від часу також корисно проводити так зване порожнє прання з невеликою кількістю оцту замість прального порошку.

Звісно, слід бути обережними з одягом із металевими деталями (включно з бюстгальтерами, які слід класти в окремий мішечок) або взуттям. Прання в пральній машині зазвичай не гарантує видалення плям, а дороге взуття може бути просто зіпсоване.

Сучасні пральні машини пропонують широкий вибір температур і програм прання, що дозволяє прати постільну білизну, штори та навіть дитячі іграшки. Однак варто утриматися від того, щоб класти всередину… килимки для ванної кімнати. Виявляється, їхня гумова підкладка при високих температурах може розчинитися та навіть забити сифон, пошкодивши техніку.

Навіть якщо килимок зшитий із самої тканини, під час віджиму волокна можуть відокремитися та заблокувати злив води. Найкраще просто гарненько витрусити такий виріб і пропилотяжити його від бруду. Пральна машина неодмінно подякує вам за це.

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Раніше фахівці розповідали, що робити, аби пралка працювала довше та не «тікала» з ванної кімнати.

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