Ефективні лайфаки, щоб пралка працювала довше й не «тікала» з ванної кімнати: поради фахівців

Без пральної машини зараз не можна уявити собі життя. Це ще одна помічниця господині, особливо, коли велика родина й прання потрібне кожного дня. Тому вихід з ладу пралки, завжди стрес. Але йому можна запобігти.

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По-перше, потрібно правильно встановити пральну машину. Вона повинна стояти на рівній поверхні. За допомогою рівня можна перевірити горизонтальність машини. Стабільності додадуть також відрегульовані ніжки, пише сайт з порадами.

Зменшити вібрації пралки, ковзання її по підлозі та шум, допоможуть гумові килимки.

Майстри з ремонту пральних машин також радять рівномірно завантажувати пралку — уникати перевантаження або недовантаження барабану. Це дозволить уникнути дисбалансу під час прання.

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Перед кожним пранням варто перевіряти рівномірність розподілу білизни у барабані. Речі повинні не збивалися в одну купу під час обертання барабану.

Як відомо, амортизатори і пружина пральної машини з часом можуть зношуватися, що призводить до збільшення вібрацій. У такому разі можна спробувати зафіксувати пралку додатковими кріпленнями або спеціальними ременями до стіни чи підлоги.

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Існують ще антиковзні ніжки для пральної машини. Вони допоможуть зменшити вібрації та запобігти пересуванню машини.

Якщо машина стрибає під час циклу, потрібно зменшити швидкість віджиму. Висока швидкість віджиму може спричиняти сильні вібрації.

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Можна також встановити додаткові амортизатори під пральну машину, що зменшить вібрації та підвищить стабільність.

А експертка з чистоти Марина Жукова порадила, як просто та швидко почистити барабан пральної машини. Для цього знадобиться всього дві таблетки для посудомийки. Таблетки покласти в барабан, включити машинку на повний цикл. Після цього барабан пралки повністю відчиститься й позбудеться неприємного запаху.

Раніше ми розповідали, які режими машинки небезпечні і шкідливі при пранні.

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