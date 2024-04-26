Як продовжити життя пральної машинки: три лайф-хаки від досвідченої господині
Пральна машинка прослужить набагато довше, якщо використовувати поради англійських вчених і обирати правильний режим прання.
Крім того, досвід показує, що при використанні пралки знадобляться також інші лайф-хаки, якими користуються досвідчені господині. А одна з них, Марина Жукова, вирішила зібрати всі корисні поради і опублікувати їх у себе в соціальній мережі.
Також Марина Жукова приводить три головних лайф-хаки щодо догляду за пральною машинкою:
Температурний режим. Намагайтеся прати білизну за температури не вище 50 градусів. Сучасні порошки чудово справляються із забрудненнями за такої температури.
Пом'якшення води. Якщо у вас жорстка вода, використовуйте спеціальні засоби для її пом'якшення. Це допоможе запобігти утворенню накипу.
Сортування білизни. Не періть в машині стару білизну, з якої випадають ворсинки. Вони осідають на стінках барабана і сприяють утворенню накипу.
Також пані Жукова приводить три поради щодо конкретних проблем у пралках.
Чистка від накипу: бюджетні варіанти
1. Лимонна кислота
Візьміть пакетик лимонної кислоти (80 г) та засипте його у відсік для порошку.
Оберіть режим прання з температурою 90 градусів без віджиму.
Запустіть повний цикл прання без білизни.
Після закінчення циклу протріть барабан і гумку вологою ганчіркою.
2. Оцет
Налийте у відсік для кондиціонера 200 мл оцту.
Оберіть режим прання з температурою 90 градусів без віджиму.
Запустіть повний цикл прання без білизни.
Після закінчення циклу протріть барабан і гумку вологою ганчіркою.
Важливо:
- не використовуйте занадто багато лимонної кислоти або оцту, щоб не пошкодити деталі машини.
- не використовуйте оцет, якщо ваша машинка містить алюмінієві деталі.
Професійні засоби
У магазинах представлений широкий вибір засобів для чищення пральних машин від накипу. Ви можете вибрати будь-який відповідний засіб, дотримуючись інструкцій на упаковці.
Підсумкові поради:
- чистіть пральну машину від накипу не менше одного разу на 3−4 місяці;
- регулярно протирайте барабан і гумку вологою ганчіркою;
- не перевантажуйте машину білизною;
- використовуйте якісні пральні порошки.
Також нагадаємо про простий спосіб очищення пральної машини.44
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