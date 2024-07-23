«Заполонили серце Олександра»: стали відомі подробиці Першої вечірки «Холостяка»

У Києві проходять зйомки популярного романтичного реаліті «Холостяк». Головним героєм тринадцятого сезону став ветеран війни, що втратив обидві ноги, Олександр Будько з позивним «Терен». Для участі у реаліті було подано більше півтори тисячі заявок від дівчат, серед яких для проєкта відібрали двадцять пʼять. Відомо, що вже відбулася Перша вечірка — саме там проходить знайомство учасниць з Холостяком.

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Постійний ведучий проєкту Григорій Решетник на своїй сторінці у соціальній мережі поділився світлинами з Олександром «Тереном» з моменту зйомок та написав про деякі подробиці вечірки.

«Обговорюємо перші побачення та враження Холостяка, — підписав фото Решетник. — Ну дівчата… заполонили серце Олександра».

Григорій зауважив, що Олександр має круте почуття гумору та подякував захисникам України за можливість працювати.

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«Такі дивні відчуття… адже складні часи в країні, багато викликів і труднощів… проте життя, справи та цікаві проєкти продовжуються», — поділився роздумами Решетник.

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Відомо, що зйомки Першої вечірки тривали дві доби майже без перерви. У цьому сезоні не відбудуться закордонні поїздки, реаліті будуть знімати тільки в Україні.

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В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» Григорій Решетник розповів подробиці зйомок 13-го сезону «Холостяка».

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