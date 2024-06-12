«Я вже закохана»: учасниці «Холостяка» штурмують мережу

Завершується кастинг учасниць тринадцятого сезону популярного реаліті «Холостяк». Нагадаємо, його головним героєм став 28-річний ветеран, письменник та блогер Олександр Будько з позивним «Терен». Вперше за історію проєкту учасниці заздалегідь знають за чиє серце вони мають змагатися. Продюсери проєкту зазначають, що на цій сезон заявки подала рекордна кількість дівчат. У перші дні сервер, навіть, не справився з обробкою анкет. Кастинг добігає кінця, а на сторінці проєкту у соціальній мережі триває знайомство з Олександром та не закінчуються коментарі дівчат.

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«Знайомимося з нашим Холостяком Олександром „Тереном“ ще ближче», — написали на офіційній сторінці проєкту та виклали історію поранення «Терена», після якого він втратив обидві ноги.

«Цієї осені коханню бути», — написали продюсери, натякаючи на те, що прем'єра «Холостяка-13» відбудеться вже восени.

Шанувальниці реаліті відгукнулися на допис, не стримуючи своїх вражень від головного героя.

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«Я, звісно, не учасниця цього шоу, але він такий симпатичний! — написали у коментарях. — Совісті немає, ні адреси, ні номеру телефону, нічого не залишили».

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«А я ризикнула — і заповнила анкету! — поділилась новиною шанувальниця. — Побачимо, що з цього вийде».

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«Сашко, я вже закохана в тебе, — не стримала почуттів дописувачка. — Ти такий позитивний та класний завжди».

Нагадаємо, у мережі вимагають заміни ведучого «Холостяка».

Раніше Олександр Будько в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» розповідав про своє поранення та участь у «Іграх нескорених».

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