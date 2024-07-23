Важливий процес: три найбільші переваги офлайн-шопінгу, про які ви не замислювалися

Відомий у світі тренд-аналітик Герт ван де Кеукен ще до пандемії прогнозував, що офлайн-шопінг ставатиме дедалі популярнішим. У період пандемії, зі зрозумілих причин, онлайн-продаж був актуальнішим. А сьогодні, за спостереженням тренд-аналітиків, люди знову прагнуть робити покупки у традиційних магазинах із вітринами, примірювальними та продавцями-консультантами.

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Переваги має і онлайн-, і офлайн-шопінг. У першому випадку це зручність: нікуди не треба ходити, кілька кліків мишкою — і замовлення зроблено, а згодом може бути доставлено прямо додому. Ще одна перевага — широкий вибір. У реальному магазині часто не представлена вся лінійка товарів — лише окремі екземпляри. І без допомоги інтернету ви можете навіть не здогадатися, що туфлі, що вам сподобалися, існують не тільки в бежевому й чорному кольорах, представлених на вітрині, але й у вашому улюбленому червоному.

Переваги офлайн-шопінгу в тому, що ви одразу бачите річ у всіх її нюансах. Наприклад, колір кольору сукні може бути зовсім іншим, ніж на сайті магазину. Також фактура може виявитися не зовсім такою, як ви уявляли. Та й реальна примірка — зовсім інша річ, ніж віртуальна, особливо якщо у вас нестандартна фігура.

Крім того, є три головні переваги офлайн-шопінгу, про які ви, швидше за все, не замислюєтеся.

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1. Для багатьох споживачів важливий сам процес шопінгу, під час якого людина отримує нові відчуття та емоції.

Велику роль відіграють освітлення в магазині, викладення товару та музика.

2. Важлива перевага — можливість порівняти товар. Наприклад, ви рішуче налаштовані купити синю сукню в зелену смужку. Але продавець показує вам ще кілька кольорів. І, примірявши, ви розумієте, що біле плаття в коричневу клітинку має більш стильний вигляд.

3. Ви негайно отримуєте товар. При онлайн-купівлі на нього доводиться чекати кілька днів.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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