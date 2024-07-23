Кому скоро в школу? Кабмін затвердив дати початку та кінця навчального року

Кабінет Міністрів визначив початок та кінець нового навчального року в загальній середній школі.

Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на голову українського уряду Дениса Шмигаля під час засідання.

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Згідно з постановою уряду, навчальний рік у школах:

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розпочнеться у понеділок, 2 вересня;

завершиться 30 червня 2025 року.

«Обласним адміністраціям доручено забезпечити організацію процесу залежно від безпекової ситуації на тій чи іншій території», — додав Шмигаль.

В той же час в деяких регіонах навчання розпочнеться у серпні. Так, у червні Міністерство освіти і науки (МОН) рекомендувало вишам, коледжам й училищам розпочати навчальний рік з серпня, а також проводити заняття у теплі місяці року.

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Як приклад, за словами міського голови Андрія Садового, на тлі складної ситуації з електропостачанням, у Львові навчальний рік розпочнеться вже 19 серпня.

А мер Івано-Франківська Руслан Марцінків стверджував, що перший дзвоник у його місті може відбутись 1 або ж 15 серпня.

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У Чернівцях новий навчальний рік розпочнеться 19 серпня. Це перша область в Україні, яка ухвалила подібне рішення.

Більшість областей керуються законом України «Про освіту», де зазначено, що навчальний рік розпочинається з 1 вересня. Якби до цього закону внесли певні зміни стосовно дати початку навчання, тоді місцеві ради розглядали б їх.

Станом на зараз і попередньо відомо, що для школярів Одеси, Черкас, Житомира, Вінниці, Рівного та Луцька перший дзвоник пролунає традиційно 1 вересня. Про це повідомили в міських Департаментах освіти й науки.

Начальниця управління освіти та молодіжної політики Департаменту освіти й науки Одеської ОВА Ірина Коваль повідомила, що заклади освіти, які мають автономію, можуть самостійно визначати дати початку навчального року. Те саме стосується й навчання суботами.

У Черкасах попри початок навчання 1 вересня розглядають можливість скасування осінніх і весняних канікул.

«Навчання в школах міста Черкаси розпочнеться 1 вересня. Проте, враховуючи критичну ситуацію з електропостачанням в країні нині та невтішні прогнози на осінньо-зимовий період, розглядаємо різні варіанти організації навчального процесу. Зокрема розглядаємо варіант відмови від осінніх та весняних канікул. Натомість в школах буде місяць зимових канікул», — розповіла заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна.

Також можливий варіант закінчення навчального року не 31 травня, а на початку червня 2025 року.

Таким чином перший семестр триватиме до 29 листопада, другий — із 3 лютого до 6 червня. Осінніх та весняних канікул не буде, натомість — довгі зимові.

Нагадаємо, що ще в травні Міносвіти рекомендувало відкорегувати графік навчання у вишах та коледжах в 2024/2025.

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