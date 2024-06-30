Більше жодних черг: МОЗ змінило правила медогляду дітей для зарахування до дитсадків та шкіл

Міністерство охорони здоровʼя, де раніше спростували інформацію щодо штрафів для власників генераторів за перевищення рівня шуму, затвердило єдину форму медичної довідки, яка видається сімейним лікарем для зарахування дитини до закладів освіти всіх рівнів. Про це сказав міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко під час наради під головуванням премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля щодо підсумків 2023—2024 навчального року та підготовки закладів загальної середньої освіти до навчального року 2024−2025. Про це йдеться у повідомленні відомства.

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Відповідні зміни затверджено наказом № 1351 від 25.07.2023 «Про організацію медичних оглядів дітей та інших осіб для зарахування їх до закладів освіти, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку».

«Міністерство охорони здоров’я виступає чітко проти сидіння в чергах влітку заради отримання папірця для садочка чи школи, проти оглядів проведених лікарями поспіхом, бо в черзі ще 50 пацієнтів за довідками, проти масових направлень на флюорографію тільки тому, що дитині виповнилося 14, 15, 16 або 17 років, бо так вимагає наказ. Тому ми скасували такі морально застаріли норми. Натомість будуємо нову систему профілактики, яка орієнтована на реальні потреби кожної дитини, а не на формальні папірці-довідки для школи», — заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Відтепер немає потреби проходити огляд у декількох лікарів, займати черги та отримувати довідки різної форми. Для вступу дитини до будь-якого закладу освіти видається уніфікована довідка № 086/о «Медична довідка (витяг з медичної картки амбулаторного хворого)».

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У відомстві зазначили, що медичні довідки, що були видані до 1 жовтня 2023 року, вважаються дійсними протягом року.

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