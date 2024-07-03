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Всього три інгредієнти: аграрії розповіли, як позбавитись мурах та попелиці на ділянці

16:13 3 липня 2024
попелиця

Щоб зберегти красу саду й дачної ділянки, потрібно не тільки вчасно поливати й підживлювати рослини, а й боротися зі шкідниками, такими як мурахи та попелиці, які можуть завдати серйозної шкоди деревам, квітам та городині.

Досвідчені садівники та городники знають, що використання хімічних засобів для боротьби з цими комахами не завжди дає бажаний результат.

Але є рецепт домашнього розчину, який справляється з цією задачею, пише сайт для городників.

Для приготування засобу знадобиться всього три інгредієнти: дві столові ложки зубної пасти, столова ложка соди й столова ложка яблучного оцту.

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Ці компоненти ретельно перемішуються у мисці до отримання однорідної маси. Потім одну столову ложку цього складу розвести у літрі води, ретельно перемішати й перелити у розпилювач.

Обприскати всі місця, де зазвичай збираються комахи. Через кілька днів після обробки ні мурах, ні попелиці на дільниці не залишилося.

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Раніше ми розповідали про інший спосіб, який теж допоможе позбавитись мурах на садовій ділянці.

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