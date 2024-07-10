Попелиця атакує троянди та помідори: є дієві способи її позбутись

Попелиця — один з найнеприємніших шкідників, які можуть атакувати наші рослини. Ці маленькі комахи можуть завдати великої шкоди, тому варто знати домашні методи боротьби з ними. Наприклад, банальне обприскування, яке легко зробити, що допоможе відбити атаки комах і захистити наші рослини, пише zielona.interia.pl.

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Налийте 100 мл оцту в літр води та перемішайте. Додайте в змішаний розчин кілька крапель рідини для миття посуду. Ретельно обприскати всі рослини, включно з нижнім боком листя. Повторюйте щодня, поки попелиця не зникне.

Оцет має нестерпний запах для попелиці, і вона швидко покине місце, де відчуває його запах. Рідина для миття посуду, додана до розчину, подовжить його дію та змусить речовину довше триматися на рослині. Оцтовий спрей також відлякує мурах, щитівку і навіть котів, при цьому він не завдасть шкоди рослинам.

Якщо ви не переносите запах оцту, можете взяти до уваги інші способи боротьби з попелицею. Існує багато природних речовин, які допоможуть впоратися з цими шкідниками.

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Мильний спрей: розчиніть дві столові ложки сірого рідкого мила в літрі води, ретельно обприскайте рослини, повторюйте обробку кожні кілька днів.

Часниковий спрей: подрібніть 4 зубчики часнику та залийте їх літром води, настоюйте 24 години, потім процідіть і розбавте водою у співвідношенні 1:1. Обприскуйте рослини кожні кілька днів.

Олійний спрей: змішайте дві столові ложки олії з літром води, додайте кілька крапель рідини для миття посуду або господарське мило. Обприскуйте рослини раз на тиждень.

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Содовий спрей: розчиніть столову ложку харчової соди в літрі води та обприскуйте рослини кожні кілька днів.

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