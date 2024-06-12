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Обов'язково додайте шматочки цього овочу в горщики з кімнатними рослинами: корисний лайфхак для квітникарів

18:56 12 червня 2024
Кімнатні рослини

Про користь часнику для людського організму знають багато, але про те, що він так само здатний бути корисним рослинам, здогадалися одиниці. Часник і препарати, в основі приготування яких є цей овоч, мають протигрибкову та антимікробну дію, пише Zhenskiy.

Тому для квітів, які ви вирощує на своєму підвіконні, часник може стати відмінним засобом у боротьбі зі шкідниками. Більше того, він здатний запобігати їх появі. Окрім цього, завдяки овочу зміцнюється імунітет кімнатних рослин.

Зрештою, зубчики часнику допоможуть вам без зусиль продезінфікувати землю в горщику. Щоб випробувати корисні властивості часнику на практиці, розріжте часточку часнику на кілька шматочків. Завдяки цій дії ви можете бути впевнені, що овоч не проросте.

Потім розмістіть кілька частин у ґрунті. Повторити процедуру слід за два місяці. Щоб вилікувати рослину, уражену трипсами, білокрилкою, попелицею та червцями, використовують часниковий розчин.

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Для його приготування подрібніть 75 г часнику та залийте 10 літрами окропу. Накрийте кришкою ємність і залиште настоюватися на 30 хвилин. Розчин можна використовувати після його остигання.

Раніше «ФАКТИ» писали, як часник може допомогти для захисту огірків від хвороб.

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